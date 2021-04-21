Энергетики войдут в положение. Чтобы подсказать выход из него





«Волгоградэнергосбыт» проводит масштабную работу по снижению дебиторской задолженности: с начала весны руководители компании провели 90 встреч с представителями проблемных предприятий-должников из целого ряда районов области – коммунальными операторами, управляющими компаниями и садоводческими обществами. Общая задолженность этих категорий по состоянию на 01.04.2021 года составляет около 2 миллиардов рублей, при этом долг СНТ – 275 млн. руб., коммунальных операторов – 560 млн. руб., УК – 1 млрд. 103 млн. руб.

Энергетики применяют весь представленный законодательством перечень мер воздействия на должника: взыскание долгов по суду, ввод ограничений, банкротство и т.д. Но для эффективного сбора дебиторской задолженности общение со сложными должниками не ограничивается только «процессуальными» рамками – всё чаще энергетики прибегают к точечной работе с неплательщиками из сферы ЖКХ и объединениями садоводов.

В ходе встреч выясняется реальное финансовое состояние предприятий и организаций, причины образования долгов за поставленную электроэнергию, а так же обсуждаются конкретные сроки и способы их погашения и недопущения роста задолженности в будущем.

Как правило, главной проблемой в управляющих компаниях, садоводческих обществах и у коммунальных операторов остается сбор средств с граждан-потребителей за поставляемые им коммунальные ресурсы. Энергетики дают реальные рецепты по наведению порядка и применению всех законных рычагов по взысканию задолженности, снижению затрат, помогают подготовить необходимые документы для обращения в органы власти и контролирующие органы, дают другие советы в соответствии с собственной практикой по сбору средств и работе с неплательщиками, консультируют в правовых и бухгалтерских вопросах.

Задача-минимум в данном случае – выход проблемных потребителей на стабильную и полную оплату текущих счетов за электроэнергию. В этом случае возможно заключение соглашения о реструктуризации просроченной задолженности с постепенным её погашением. С садоводческими товариществами и управляющими компаниями обсуждаются реальные шаги к переводу потребителей на прямые договора с ПАО «Волгоградэнергосбыт», что исключает лишних посредников по оплате потребляемых коммунальных ресурсов.

Реальные истории из жизни, которыми делятся с энергетиками представители предприятий-должников, подчас носят анекдотический характер. Например, весь персонал коммунального оператора по водоснабжению в далеком селе – две женщины, а в проблемы предприятия глава поселения даже вникать не хочет. А ведь перед этой организацией стоит масса насущных для всего поселка проблем – от поддержания в порядке сетей до получения достаточного тарифа на свои услуги и поставляемый населению ресурс, участие в судебных заседаниях по истребованию задолженности…

В СНТ – другая особенность: председатели садоводческих товариществ, как правило, простые дачники, которые не разбираются в правовых вопросах и бухгалтерии. И в каждую из подобных ситуаций сотрудникам «Волгоградэнергосбыт» приходится вникать и предлагать для выхода из неё нестандартные решения, в том числе и те, которые лежат за пределами сферы энергетики и ЖКХ.

Если же злостные должники не идут на контакт и не демонстрируют конструктивный подход к решению стоящих перед ними проблем – выхода нет: энергетики вынуждены давать ход законной процедуре взыскания задолженности. Так, по итогам точечного «обследования» должников поданы 21 заявление на банкротство среди УК, ТСЖ и СНТ, на подходе – еще 10.

Встречи продолжатся, поскольку интерес к ним у сторон взаимен. Энергетики заинтересованы в том, чтобы им стабильно поступала оплата за поставляемый ресурс – на кону миллиарды рублей, потраченных на поставку электроэнергии в регион, но никем не оплаченных. Интерес должников в том, чтобы решить долговой вопрос миром, ведь позади – судебные решения, а впереди – арест имущества и счетов, а перед кем-то и вовсе на горизонте маячит банкротство, которого при должной организации работы вполне можно избежать.



