Происшествия

Удар пришелся в бок: фургон протаранил иномарку в центре Волгограда (ВИДЕО)

Происшествия 20.04.2021 16:53
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20.04.2021 16:53




Водитель "Daewoo Nexia" пострадал в результате столкновения с грузовым фургоном в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла днем на пересечении проспекта Ленина и улицы Пражская. По предварительной информации, водитель автомобиля "ГАЗ-3717" при повороте на улицу Пражскую не предоставил преимущество проезда перекрестков и столкнулся с "Daewoo Nexia", которая двигалась по встречной. На видеокадрах, которые сняли очевидцы ДТП, видно, что иномарка сильно пострадала. Травмы получил водитель 1996 года рождения.

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