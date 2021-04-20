Против 32-летнего владельца двух игровых терминалов возбудили уголовное дело в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области, волгоградец подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По данным следствия, подозреваемый организовал свой криминальный бизнес в двух продуктовых магазинах, где установил аппараты с азартными играми. Коммерсант кормился за счет своего нелегального предприятия 5 месяцев, но следователи пресекли данную деятельность. Сейчас расследование продолжается, проводятся мероприятия по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу.