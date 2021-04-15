



Три человека, по предварительным данным, погибли сегодня в массовом ДТП в Калачёвском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла около 17:00 на 104 километре трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский» на участке дороги, где ведутся ремонтные работы. Перед светофором остановился бензовоз, а за ним легковой автомобиль «Лада Калина» с номерами Ростовской области, а также ещё один грузовик. В стоящие машины врезался попутный большегруз.





Погибли два человека в легковушке, которую практически расплющило между грузовиками. А также водитель большегруза. На месте происшествия работают оперативные службы, движение на этом участке затруднено.