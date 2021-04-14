В Волгоградской области во время поисков пропавшего мальчика нашли мертвого рыбака

Расследования 14.04.2021 15:37
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14.04.2021 15:37
Жуткой находкой обернулись поиски пропавшего в Котельниковском районе 13-летнего мальчика. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель Котельниковского межрайонного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Хонгор Муджиков, один из местных жителей, который принимал участие в поисковых мероприятиях, при обходе берега Цимлянского водохранилища на расстоянии 15 метров от береговой линии обнаружил труп неизвестного мужчины, которым оказался ранее пропавший 55-летний житель одного из хуторов Котельниковского района. В конце января этого года мужчина уехал на рыбалку на Цимлянское водохранилище, скованное льдом, но домой не вернулся. С того времени о пропавшем мужчине ничего не было известно, хотя его искали и спасатели, и правоохранители.
Вместе с тем поиски пропавшего подростка не прекращаются уже несколько дней. Мальчика ищут и с воздуха с помощью квадрокоптеров, также водолазы осматривают дно водоема, около которого была обнаружена машина, на которой подросток приехал к берегу. На следующий день после исчезновения школьника в нескольких километрах от брошенного автомобиля нашли резиновую лодку, на которой, предположительно, мог уплыть мальчик.
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