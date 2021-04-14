Политика

Еще один депутат от Волгоградской области захотел остаться в Госдуме

Политика 14.04.2021 14:56
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14.04.2021 14:56


Депутат Госдумы Евгений Москвичев сегодня подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России». Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском реготделении партии, Евгений Москвичев намерен участвовать в праймериз по федеральному избирательному округу на территории Волгоградской области. Ранее документы на праймериз подали еще двое действующих депутатов Госдумы от региона – Владимир Плотников и Александр Носов. Три женщины-депутата – Татьяна Цыбизова, Анна Кувычко и Нина Черняева – заявили о том, что не будут участвовать в выборах в Госдуму.
Между тем, ранее ИА «Высота 102» сообщало о подаче заявок на предварительное голосование «Единой России» двух депутатов Волгоградской областной думы – Олега Савченко и Алексея Волоцкова. Причем Олег Савченко намерен в случае победы на праймериз баллотироваться по Волжскому округу, от которого в свое время избиралась Ирина Гусева. Также в предварительном голосовании будут принимать участие Руслан Морозов и Андрей Гимбатов, депутаты Волгоградской гордумы. 

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