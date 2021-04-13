









Подозреваемого в попытке сбыта сильнодействующих веществ задержали полицейские на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, инспекторы дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомашину, следовавшую из Москвы в сторону Волгограда. Молодой пассажир вызвал подозрение у правоохранителей, так как вел себя нервозно и сильно волновался. Водитель сообщил, что случайно подобрал попутчика. Было принято решение произвести личный досмотр пассажира, в ходе которого в его рюкзаке были обнаружены 106 блистеров с таблетками по 14 капсул в каждой и 178 флаконов с неустановленным веществом.





В дальнейшем, согласно проведенному исследованию, было установлено, что вышеуказанные жидкости и таблетки являются сильнодействующими веществами, которые запрещены к свободной продаже и отпускаются только по рецепту врача. Молодой человек сознался, что перевозил нелегальный товар для сбыта наркозависимым лицам в Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.



