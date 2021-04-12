Борьба с коррупцией

В Волгограде известную фирму заподозрили в проведении фейкового фестиваля

Борьба с коррупцией 12.04.2021 15:11
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12.04.2021 15:11


Прокуратура Волгоградской области инициировала уголовное преследование по факту неправомерного расходования бюджетных средств при оплате фиктивного фестиваля. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка соблюдения требований законодательства при реализации государственных программ в сфере профилактики экстремизма была проведена совместно с УФСБ.
Нарушения были выявлены при расходовании бюджетных средств на исполнение мероприятий подпрограммы «Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области» государственной программы «Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области».  
Как следует из материалов надзорной проверки, 14 декабря прошлого года  комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области и обществом с ограниченной ответственностью «РАЙ-ГРАСС» был заключен государственный контракт на организацию и проведение 16 декабря  регионального фестиваля русской культуры.
В этот же день ООО «РАЙ-ГРАСС» заключило договор с муниципальным автономным учреждением «Информационное агентство Волгограда» на оказание услуг по организации и проведению указанного выше мероприятия.
Оплата государственного контракта была произведена комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области в конце декабря в сумме более 600 тысяч рублей.
Однако надзорная проверка показала, что фактически  мероприятие не проводилось, а в качестве якобы состоявшегося фестиваля заказчику были представлены видеоматериалы концерта, приуроченного ко Дню Конституции РФ.
В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Справка. ООО «РАЙ-ГРАСС» занимается в Волгограде созданием проектов ландшафтного дизайна и благоустройства. Недавно администрация Волгограда расторгла  контракт на благоустройство бульвара по ул. Титова в Волгограде с данной компанией из-за нарушения сроков начала выполнения работ.  Власти города направили в УФАС  уведомление для принятия решения о внесении данной организации в перечень недобросовестных исполнителей.

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