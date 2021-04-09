Банк «Открытие» запустил новую кредитную карту «Всё что надо»

Экономика 09.04.2021 20:36 Реклама
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09.04.2021 20:36 Реклама
Держатели карты получат привилегии для путешественников и расширенный кредитный лимит, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Всё что надо» – это кредитная карта премиального класса Visa Signature с льготным периодом до 120 дней, кэшбэком до 11% и привилегиями для путешественников:
– доступом в бизнес-залы;
– круглосуточным консьерж-сервисом;
– страхованием путешественников.
Кредитный лимит по карте расширен до 1,5 млн руб., а также предоставляется возможность снимать наличные без комиссии по всему миру без ограничений.
Для клиентов с премиальным статусом карта «Всё что надо» выпускается и обслуживается бесплатно, а преимуществ становится еще больше.
Карту можно оформить в любом отделении банка «Открытие», в ближайшее время появится возможность также заказать ее на сайте и получить с бесплатной доставкой.
«Наша новая карта рассчитана на взыскательных клиентов. Она объединила в себе всё, что важно пользователям кредитной карты: длинный грейс-период, высокий кэшбэк, премиальные сервисы и не только. Надеемся, что с новым продуктом наши клиенты получат максимальную выгоду и найдут в ней «Всё что надо», – отмечает Федор Портных, начальник управления кредитных карт банка «Открытие».
Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка https://www.open.ru/credit_cards/vse.
С полным списком дополнительных привилегий и условий премиального обслуживания можно ознакомиться по ссылке.
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