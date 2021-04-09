Банк «Открытие» запустил новую кредитную карту «Всё что надо»





Держатели карты получат привилегии для путешественников и расширенный кредитный лимит, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

«Всё что надо» – это кредитная карта премиального класса Visa Signature с льготным периодом до 120 дней, кэшбэком до 11% и привилегиями для путешественников:

– доступом в бизнес-залы;

– круглосуточным консьерж-сервисом;

– страхованием путешественников.

Кредитный лимит по карте расширен до 1,5 млн руб., а также предоставляется возможность снимать наличные без комиссии по всему миру без ограничений.

Для клиентов с премиальным статусом карта «Всё что надо» выпускается и обслуживается бесплатно, а преимуществ становится еще больше.

Карту можно оформить в любом отделении банка «Открытие», в ближайшее время появится возможность также заказать ее на сайте и получить с бесплатной доставкой.

«Наша новая карта рассчитана на взыскательных клиентов. Она объединила в себе всё, что важно пользователям кредитной карты: длинный грейс-период, высокий кэшбэк, премиальные сервисы и не только. Надеемся, что с новым продуктом наши клиенты получат максимальную выгоду и найдут в ней «Всё что надо», – отмечает Федор Портных, начальник управления кредитных карт банка «Открытие».

на сайте банка https://www.open.ru/credit_cards/vse. Полный список всех преимуществ и условий по карте доступенhttps://www.open.ru/credit_cards/vse.