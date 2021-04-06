Волгоградские концессии объявили о новом дефолте при реструктуризации долгов

Экономика 06.04.2021 15:49
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06.04.2021 15:49
Руководством компании "Концессии теплоснабжения" принято решение перенести выплаты по облигациям 1-ой серии 4-го купонного периода на более поздний срок. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе компании, реструктуризация данного долга будет осуществляться посредством механизма технического дефолта. "Эта стандартная процедура позволит в соответствии с действующим законодательством произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки, при этом не влияя на производственную деятельность "Концессий теплоснабжения". Оказание услуг проходит в штатном режиме, компания осуществляют все текущие платежи в адрес своих контрагентов", - говорится в сообщении.
В официальном сообщении на сайте концессионера указано, что причина неисполнения обязательств - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Для осуществления выплат необходимо 301 миллион 120 тысяч рублей. "Концессии теплоснабжения" должны были рассчитаться с владельцами таких облигаций до 6 апреля 2021 года.
По мнению специалистов, объявление технического дефолта далеко не всегда предшествует банкротству. "Преодолев финансовые сложности, компания может расплатиться с долгами и продолжить осуществлять производственную и финансовую деятельность", - считает кандидат экономических наук, доцент Аполлон Карибов. По его словам, в случае объявления технического дефолта проводится встреча руководства компании с владельцами облигаций, по которым вовремя не были осуществлены выплаты. На данной встрече оговариваются варианты реструктуризации образовавшейся задолженности.
Напомним, в конце 2020 года концессии водо- и теплоснабжения допустили технический дефолт по облигациям, признав невозможность выплат по ним из-за отсутствия денежных средств в полном объеме. На собрании владельцев облигаций, которое состоялось 26 марта текущего года, были рассмотрены меры, которые позволят произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки. Инвесторы "Концессий тепло- и водоснабжения" формально получили возможность подать в суд на коммунальные компании из-за просрочки по выплатам доходов по облигациям, что и было сделано. По данным арбитражного суда Волгоградской области, исковое требование на 1,4 миллиарда рублей к ООО "Концессии водоснабжения" заявило ООО "Управляющая компания "Агана", зарегистрированная в Москве. В открытых источниках указано, что эта управляющая компания осуществляет деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами и предоставляет услуги по доверительному управлению.
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