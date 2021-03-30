Экономика

Волгоградские концессии прокомментировали решение инвесторов

Экономика 30.03.2021 12:36
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30.03.2021 12:36


Инвесторы "Концессий тепло- и водоснабжения" формально получили возможность подать в суд на коммунальные компании из-за просрочки по выплатам дивидендов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу "Концессий", иск даст гарантии акционерам, но никак не повлияет на производственную деятельность эмитента — оказание услуг по горячему и холодному водоснабжению и теплоснабжению волгоградцев. 
На собрании владельцев облигаций, которое состоялось 26 марта в заочной форме, были рассмотрены меры, которые позволят произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки. 
Оказание услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, как добавили в ресурсоснабжающей организации, проходит в штатном режиме. "Концессии теплоснабжения" и "Концессии водоснабжения" осуществляют все текущие платежи в адрес своих контрагентов.
Напомним, в конце 2020 года концессии водо- и теплоснабжения допустили технический дефолт по облигациям, признав невозможность выплат по ним из-за отсутствия денежных средств в полном объеме.
По мнению экономистов, технический дефолт является распространенным в крупных компаниях явлением, которое, как правило, не приводит к банкротству — сторонам достаточно договориться о реструктуризации долга.
Объем инвестиций, вложенных в водопроводно-канализационное хозяйство Волгограда, составляет 6,4 млрд руб. В модернизацию теплового хозяйства - 4,3 млрд рублей.

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