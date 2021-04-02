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Инвесторы подали в суд на волгоградские концессии после дефолта

Главное 02.04.2021 17:01
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02.04.2021 17:01


Инвесторы Концессий тепло- и водоснабжения обратились в суд в связи с неисполнением обществом своих обязанностей о досрочном погашении облигаций. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компаний, решение о получении представителем владельцев облигаций права на обращение в суд было принято на общем собрании владельцев облигаций эмитента, которое состоялось 26 марта. Этим правом владельцы облигаций и воспользовались.  Эта процедура позволит урегулировать вопросы по облигационным займам и обеспечит гарантии для инвесторов, пояснили в концессиях. На том же собрании владельцев облигаций были рассмотрены другие меры, которые позволили бы произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки. 
«Данные мероприятия не влияют на производственную деятельность «Концессий тепло- и водоснабжения»: оказание услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения проходит в штатном режиме, компании осуществляют все текущие платежи в адрес своих контрагентов», - прокомментировали обращение в суд инвесторов в пресс-службе ресурсоснабжающих организаций.
Напомним, в конце 2020 года концессии водо- и теплоснабжения допустили технический дефолт по облигациям, признав невозможность выплат по ним из-за отсутствия денежных средств в полном объеме.
По мнению экономистов, технический дефолт является распространенным в крупных компаниях явлением, которое, как правило, не приводит к банкротству — сторонам достаточно договориться о реструктуризации долга.
Объем инвестиций, вложенных в водопроводно-канализационное хозяйство Волгограда, составляет 6,4 млрд рублей; в модернизацию теплового хозяйства - 4,3 млрд рублей.

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