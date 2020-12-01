Экономика

Волгоградские концессии допустили серию дефолтов по облигациям

Экономика 01.12.2020 11:03
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01.12.2020 11:03


О своей неспособности погасить обязательства перед владельцами облигаций вслед за "Концессиями теплоснабжения" заявили и "Концессии водоснабжения" в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальное сообщение концессионера, компания не может выплатить доход за пятый купонный период по ценным бумагам, выпущенным 19 ноября 2015 года. "Концессии водоснабжения" должны были рассчитаться с владельцами таких облигаций до 28 ноября текущего года, но свои обязательства не выполнили - допущен технический дефолт. 
Это означает, что компания, выпустившая облигацию, признала невозможность выплат по ней. 
В официальном сообщении концессионера указано, что причина неисполнения обязательств - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Для осуществления выплат необходимо 235 миллионов 620 тысяч рублей.
Сегодня ООО "Концессии водоснабжения" опубликовали еще одно сообщение о техническом дефолте из-за неспособности произвести выплаты дохода за третий купонный период по облигациям, выпущенным 2 октября 2017 года. Срок выплат по ним был до 1 декабря текущего года. Сообщается о недостаточности на это средств в сумме 195 миллионов 877 тысяч рублей. 
Напомним, что ранее технический дефолт допустило ООО "Концессии теплоснабжения". Компания не смогла осуществить до 26 ноября текущего года выплаты по облигациям, выпущенным  августе 2017 года. Причина аналогичная - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Речь идет о 323 миллионах 380 тысяч рублей. 

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