В Волгограде возбудили уголовное дело на прикурившего от Вечного огня мужчину (ВИДЕО)

Происшествия 05.04.2021 13:37
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05.04.2021 13:37
В надругательстве над телами умерших и местами их захоронений подозревается 29-летний житель рабочего поселка Иловля в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на МВД медиа, пьяный мужчина накануне прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в центре Волгограда. Это происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Нарушителя задержал наряд ППС УМВД России по Волгограду. Мужчина пояснил, что у него не было зажигалки и он, не задумавшись о последствиях, решил прикурить от пламени.
Уголовное дело возбуждено дознавателями отдела полиции №4 (Центральный район) по ч. 1 ст. 244 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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