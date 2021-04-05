В Волгограде возбудили уголовное дело на прикурившего от Вечного огня мужчину (ВИДЕО)











В надругательстве над телами умерших и местами их захоронений подозревается 29-летний житель рабочего поселка Иловля в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на МВД медиа, пьяный мужчина накануне прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в центре Волгограда. Это происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Нарушителя задержал наряд ППС УМВД России по Волгограду. Мужчина пояснил, что у него не было зажигалки и он, не задумавшись о последствиях, решил прикурить от пламени.

Уголовное дело возбуждено дознавателями отдела полиции №4 (Центральный район) по ч. 1 ст. 244 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



