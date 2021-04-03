Спорт

Тренер новый, тактика старая: волгоградский «Ротор» проиграл московскому «Локо» - 0:2

Спорт 03.04.2021 16:06
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03.04.2021 16:06


Сегодня волгоградский «Ротор» на родном поле проиграл московскому «Локомотиву» в рамках 24-ого тура первенства РПЛ. Это был первый матч, который состоялся под руководством нового тренера «Ротора» Юрия Батуренко. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», первые двадцать минут матча прошли на равных. Футболисты пытались «пробраться» к воротам соперника, и у «Локомотива» на 20-ой минуте получилось создать первый опасный момент. Уже через минуту в ворота «Ротора» влетел матч. После пропущенного мяча футболисты «Ротора» избрали излюбленную практику – "сели" в оборону. Чем и воспользовались игроки московского клуба, заставив еще пару раз понервничать болельщиков волгоградской команды, которых сегодня было на стадионе немало. Некоторые не могли скрыть возмущения оборонительной тактикой «Ротора», призывая с мест футболистов идти в нападение. 
Второй гол в свои ворота "Ротор" принял  на 80-ой минуте. Во второй половине матча футболисты "Ротора" были более подвижны и даже попытались создать несколько опасных моментов, однако эти попытки оказались безрезультативными. В итоге - 2:0 в пользу гостей. 
Фото ФК "Локомотив" ВК. 

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