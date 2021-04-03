«Добрая волшебница»: на лечение волгоградского малыша со СМА бизнесвумен перевела миллион рублей





На счет, открытый для лечения Илюши Шахова, одним платежом поступил 1 миллион рублей. Об этом рассказала ИА «Высота 102» мама мальчика Анастасия. «Это предпринимательница, она живет в другом регионе, и она не хочет, чтобы мы назвали ее имя. Она для нас – добрая волшебница. Благодарю ее от всего сердца и всех, кто откликнулся на наш призыв о помощи!», - сообщила Анастасия.

Сейчас Илья с мамой находится в Москве, врачи поддерживают состояние Илюши до спасительного укола, который, верит семья мальчика, сделают малышу.

Напомним, у годовалого Ильи Шахова спинально-мышечная атрофия 1 типа. На лечение самым дорогим препаратом в мире необходимо 160 млн. рублей. Уже собрано около 34 миллионов рублей. Недавно волонтеры проводили акцию в поддержку Ильи Шахова – раздавали на улицам прохожим шарики и рассказывали о мальчике и его борьбе за жизнь.

Мы тоже можем подарить Илье шанс на жизнь. Это можно сделать любым удобным способом.

Карта Сбербанка: 2202 2001 0689 4148 (мама Анастасия Сергеевна Ш.).

Перевод по номеру телефона (Сбербанк): 8-961-074-85-11.

Лицевой счёт: 40817810411002307969.

Банк ТИНЬКОФ: 5536 9138 9379 6629.

Россельхозбанк: 40817810946050004109.

Банк «Пойдём!» по номеру телефона: 8-904-771-07-25.

Киви кошелёк: 9-904-771-07-25.

Яндекс. Деньги: 4100115951307636.

PayPal: http://paypal.me/shakhova24.



