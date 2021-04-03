Скрывшегося после наезда на пешехода водителя задержали в Волгограде

Происшествия 03.04.2021 10:13
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03.04.2021 10:13
Молодую женщину сбила на пешеходном переходе машина, водитель скрылся, однако через некоторое время полицейские его нашли. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в шестом часу вечера. 43-летний водитель, управляя автомашиной «ЗАЗ Сенс», двигаясь по ул. Краснополянской, при повороте направо на ул. 51-й Гвардейской Дивизии совершил наезд на 28-летнюю женщину. Волгоградка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель покинул место ДТП. После обращения женщины в медицинское учреждение и полицию он был задержан сотрудниками ДПС. За оставление места ДТП в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. По факту наезда на пешехода возбуждено административное производство.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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