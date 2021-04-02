Федеральные новости

Волгоградский полковник уехал на повышение в Архангельскую область

Федеральные новости 02.04.2021 15:12
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02.04.2021 15:12


На должность заместителя начальника управления – начальника полиции УМВД России по Архангельской области назначен Алексей Кульченко из Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, кадровое решение принято министром МВД России. Соответствующий приказ подписан 29 марта 2021 года.
До назначения на эту должность полковник полиции Алексей Кульченко возглавлял отдел МВД России по Светлоярскому району Волгоградской области.
Справка. Алексей Кульченко в 1999 году после окончания Волгоградского юридического института МВД России начал служебную деятельность с должности следователя ОВД Октябрьского района. Он проходил службу в управлении уголовного розыска главка на различных должностях, а в 2010 году возглавил ОВД Октябрьского района. С 2011 по 2017 год руководил отделом полиции № 6 (Советский район) Управления МВД России по г.Волгограду. С июля 2017 по декабрь 2018 – являлся заместителем начальника Управления – начальником полиции Управления МВД России по г. Волгограду. Отделом МВД России по Светлоярскому району он руководил с 2018 года.
В 2020 году выезжал в длительную служебную командировку на Северный Кавказ. За отличную службу неоднократно награждался ведомственными наградами.

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