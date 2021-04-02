Расследования

«Сеял панику во время пандемии»: главный врач ЦРБ в Волгоградской области судится с защитником прав пациентов

Расследования 02.04.2021 20:05
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02.04.2021 20:05


Главный врач Михайловской центральной районной больницы Андрей Калмыков подал в суд на местного жителя, который, по его мнению, распространил о нем недостоверную информацию. Медик потребовал возмещения более 34 тысяч рублей, в том числе и в качестве морального ущерба. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на иск, поступивший в Михайловский районный суд, поводом для разбирательства послужил видеоролик, размещенный на странице местного информационного портала, в котором руководитель созданной в Михайловке информационно-правовой группы по защите прав пациентов на собрании активистов заявил, что в ноябре прошлого года главный врач Михайловской ЦРБ «бросил все и отправился на охоту». Однако, как утверждает Андрей Калмыков в иске, на охоту он не ездил, а находился с 6 по 11 ноября вместе со своей семьей на лечении в санаториях Кисловодска. В качестве доказательства он представил в суд справки из двух гостиниц, расположенных на курорте. Также главный врач сообщает, что факт нахождения его в Ставрополье могут подтвердить сведения геолокации и зафиксированное на подъезде к Элисте превышение установленной скорости автомобиля, которым он управлял. 
«Своим выступлением в сети интернет ответчик посеял панику, что главный врач во время эпидемии бросил больницу. Тогда как для быстрой и эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией необходимо, чтобы население было осведомлено правдивой и полной информацией об опасности, которую нужно опасаться, и о мерах борьбы с коронавирусом», - цитата из искового заявления. 
Также главного врача ЦРБ возмутило заявление Александра Каверина о врачах, которые приехали из Волгограда на работу в Михайловскую ЦРБ, которых активист назвал «вояжерами» - «они приедут, зайдут в отделение, назначений не делают и уезжают». «В инфекционном отделении для лечения больных с коронавирусом, действительно, работают пять специалистов из Волгограда. С каждым из них заключены трудовые договоры, для них разработаны должностные инструкции. В их обязанности входит надлежащий уровень обследования и лечения больных. Обеспечивать необходимый уход за больными, составлять и выполнять научно-обоснованный план лечения и обследования курируемых больных и т.д. Врачи, о которых шла речь, были возмущены данным заявлением», - говорится в иске. 
В связи с вышеперечисленным главный врач Михайловской ЦРБ посчитал, что указанные  сведения подорвали его деловую репутацию и нанесли ущерб его чести и достоинству. Андрей Калмыков попросил суд признать недостоверной эту информацию, опровергнуть данные сведения, удалить видеоролик, а также взыскать с Александра Каверина 20 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба, 11230 рублей за совершение истцом нотариальных действий и расходы на оплату госпошлины в размере 300 рублей. 
Александр Каверин, с которым связался корреспондент ИА «Высота 102», пояснил, что он защищал не свои интересы, а интересы жителей Михайловки, которые столкнулись с многочисленными трудностями во время пандемии, связанными с нехваткой лекарств в аптеках и мест в инфекционных госпиталях. "Паника у людей была именно из-за этого. А я никого не оскорблял, не лез ни в чью личную жизнь. В ноябре, не помню, уже какого числа, я приходил в центральную районную больницу, чтобы встретиться с главным врачом по важному вопросу. Из-за дефицита лекарств в аптеках я хотел попросить его от имени нашей общественной организации, от имени многих жителей Михайловки обеспечить хотя бы одну аптеку необходимым ассортиментом препаратов. Однако встретиться не удалось. Его сотрудники сообщили, что он в отпуске и поехал на охоту. Что мне сказали, то я и сообщил своим коллегам на нашем собрании. Некоторые активисты нашей организации тоже столкнулись с такими проблемами, когда заболели коронавирусом. Катастрофическая ситуация в Михайловке была и из-за нехватки мест в больницах. Моего двоюродного брата удалось с большим трудом госпитализировать в Калачевскую ЦРБ только после того, как к делу подключилась его родственница из Москвы. И с таким проблемами сталкивались многие мои знакомые, соседи, родные. У меня остается вопрос – можно ли было уходить в отпуск главному врачу в такое тяжелое время?», - так прокомментировал Александр Алексеевич претензии главного врача ЦРБ.
Андрей Калмыков пояснил информагентству, что был расстроен прозвучавшими обвинениями в свой адрес. «Мне  было обидно, когда я все это увидел и услышал.  В отпуске я был всего десять дней за прошедший год, мне надо было поправить здоровье. И ни на какую охоту я не ездил. Ситуация с коронавирусом,  действительно, была очень напряженной. Но мы сделали большую работу – переоборудовали больницу под инфекционный госпиталь, выполнили все требования Роскомнадзора при переобустройстве поликлиники, которая была построена много лет назад и не была предназначена для работы в том числе инфекционного отделения. Да, с лекарствами  у тех, кто лечился амбулаторно, были проблемы, но в больнице препараты в наличии были. Мало того, к нам приехали несколько врачей из Волгограда, все хорошие специалисты, кардиологи, сосудистые хирурги, которые также лечили людей в ковидных госпиталях, потому что там лежали больные с коронавирусом, имеющие и другие заболевания. И вдруг их кто-то называет «вояжерами». Они тоже собираются подать в суд на Александра Каверина», - заявил Андрей Калмыков.  
Напомним, активисты информационно-правовой группы по защите прав пациентов неоднократно поднимали проблемы здравоохранения в своем городском округе. В частности, они возмущались переоборудованием филиала онкологического диспансера под ковидный госпиталь, переживая, что без должной помощи останутся онкобольные, проживающие в Михайловке и в соседних районах. Также общественники выражали беспокойство в связи с нехваткой врачей в Михайловской ЦРБ. Информагентство также сообщало о случаях, когда больные с коронавирусом не получали бесплатных лекарств, положенных пациентам с таким диагнозом, находящихся на амбулаторном лечении, и, когда в инфекционных стационарах больным приходилось приобретать лекарства за свой счет. 
Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий. Между тем, по данным отдела ЗАГС администрации городского округа город Михайловка в ноябре прошлого года в городе умерли 146 жителей. Для сравнения – в ноябре 2019 года из жизни ушли 79 человек. В декабре прошлого года в городе скончались 189 человек – это на 108 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

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