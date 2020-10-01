Пациентам с коронавирусом в больнице Волгоградской области предлагают самим купить себе лекарства





Пациенты, которые лежат в коронавирусном отделении Михайловской центральной районной больницы, вынуждены сами себе покупать лекарства. Как рассказал ИА «Высота 102» 70-летний Иван Васильевич Шибитов, больным дают списки с медикаментами, которые требуется приобрести для их лечения. «Многие тут лежат семьями и расходы на лекарства для них весьма ощутимые. Вот, например, мне с женой пришлось потратить пять тысяч рублей. У некоторых пенсии и зарплаты совсем маленькие, на что покупать лекарства?», - недоумевает Иван Васильевич. Причем, по его словам, не все из назначенных врачами медикаментов есть в аптеках Михайловки – их надо заказывать и ждать, когда поступят. «Нас лечат замечательные медики, спасибо им, и мы понимаем, что это не их вина, что в больнице нет лекарств. Тогда возникает вопрос – может, не все так благополучно в нашем здравоохранении? Но мы что-то не слышали, что есть какие-то проблемы – наоборот, все хорошо, всего хватает и все есть», - удивляется пенсионер.





В редакцию ИА «Высота 102» Иван Васильевич позвонил, когда ему не удалось это сделать по телефонам так называемых горячих линий комитета здравоохранения Волгоградской области. «Дозвониться невозможно, пожаловаться некому. Взяли трубку только в приемной губернатора, но дали те же самые «мертвые» телефоны! И это не только у меня не получилось, но и у других больных», - посетовал он.

ИА «Высота 102» обратилось с запросом в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой пояснить ситуацию с нехваткой медикаментов для лечения больных коронавирусом.



