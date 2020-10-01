Пациентам с коронавирусом в больнице Волгоградской области предлагают самим купить себе лекарства

Общество 01.10.2020 17:30
0
01.10.2020 17:30
Пациенты, которые лежат в коронавирусном отделении Михайловской центральной районной больницы, вынуждены сами себе покупать лекарства. Как рассказал ИА «Высота 102» 70-летний Иван Васильевич Шибитов, больным дают списки с медикаментами, которые требуется приобрести для их лечения. «Многие тут лежат семьями и расходы на лекарства для них весьма ощутимые. Вот, например, мне с женой пришлось потратить пять тысяч рублей. У некоторых пенсии и зарплаты совсем маленькие, на что покупать лекарства?», - недоумевает Иван Васильевич. Причем, по его словам, не все из назначенных врачами медикаментов есть в аптеках Михайловки – их надо заказывать и ждать, когда поступят. «Нас лечат замечательные медики, спасибо им, и мы понимаем, что это не их вина, что в больнице нет лекарств. Тогда возникает вопрос – может, не все так благополучно в нашем здравоохранении? Но мы что-то не слышали, что есть какие-то проблемы – наоборот, все хорошо, всего хватает и все есть», - удивляется пенсионер.
В редакцию ИА «Высота 102» Иван Васильевич позвонил, когда ему не удалось это сделать по телефонам так называемых горячих линий комитета здравоохранения Волгоградской области. «Дозвониться невозможно, пожаловаться некому. Взяли трубку только в приемной губернатора, но дали те же самые «мертвые» телефоны! И это не только у меня не получилось, но и у других больных», - посетовал он.
ИА «Высота 102» обратилось с запросом в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой пояснить ситуацию с нехваткой медикаментов для лечения больных коронавирусом.
Реклама
Волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» помогают подопечным Светлоярского центра социального обслуживания населения01.10.2020 16:23
Общество 01.10.2020 16:23
Волгоградские чиновники признали опасность домов в «тринадцати шагах от пропасти»01.10.2020 16:17
Общество 01.10.2020 16:17
В Волгограде на полмесяца закрыли магазин из-за отсутствия рециркулятора01.10.2020 15:54
Общество 01.10.2020 15:54
Волгоградские школы проверят на законность установки оборудования для распознавания лиц01.10.2020 13:34
Общество 01.10.2020 13:34
Питерский перевозчик «убивает» автобусы Волжский-Волгоград01.10.2020 13:19
Общество 01.10.2020 13:19
Волгоградец предложил бесплатно раздавать людям маски01.10.2020 10:58
Общество 01.10.2020 10:58
В волгоградском музее на свой юбилей сварили варенье из картофеля01.10.2020 10:44
Общество 01.10.2020 10:44
В Волжском иностранцы заняли скамейки в ожидании поезда на родину01.10.2020 08:24
Общество 01.10.2020 08:24
Не парьтесь: губернатор Волгоградской области закрепил новые запреты и рекомендации по борьбе с коронавирусом30.09.2020 16:41
Общество 30.09.2020 16:41
В Волгоградской области коронавирус унес жизни троих жителей шестьдесят плюс30.09.2020 15:36
Общество 30.09.2020 15:36
Буйный ветер с востока идет на Волгоградскую область30.09.2020 14:03
Общество 30.09.2020 14:03
Туристы из Камышина стали богаче из-за несостоявшегося тура в ОАЭ30.09.2020 12:51
Общество 30.09.2020 12:51
Без грибов и рыбалки: жителей Волгоградской области не пустят в лес до середины октября30.09.2020 10:14
Общество 30.09.2020 10:14
«Способ заражения неизвестен»: волгоградец и волжанка скончались от коронавируса29.09.2020 16:32
Общество 29.09.2020 16:32
Ветерану под №1 в Волгоградской области отказали в жилье29.09.2020 13:59
Общество 29.09.2020 13:59
Реклама