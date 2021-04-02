Экология 02.04.2021 10:48
0
02.04.2021 10:48
Неэффективность расходования бюджетных средств, выделенных на искусственное лесовосстановление в Волгоградской области, отметили аудиторы КСП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет ведомства за прошедший год, так, при предусмотренной приживаемости саженцев деревьев в 65-67% фактический показатель в 2015-2018 годах составлял всего 25-59% и только на отдельных участках в лесничествах – 66-68%. Из шести проверенных аудиторами лесничеств (Калачевское, Иловлинское, Михайловское, Камышинское, Светлоярское и Нижнечирское) в трех приживаемость посаженных в 2015-2019 годах лесных культур составила всего 25,1-27,3%, что немногим выше процента, при котором лесные культуры считаются погибшими. В одном лесничестве почти все высаженные в 2020 году сеянцы погибли.
В КСП отметили, что одной из причин низкой приживаемости культур является недостаточный объем субвенций из федерального бюджета. Из-за нехватки денег сеянцы не поливают. В результате на восполнение погибших саженцев ежегодно неэффективно расходуются бюджетные средства. Так, в 2019 году безрезультатно было потрачено 10,6 миллиона рублей, в 2020 году – 11 миллионов рублей. Проверка также установила, что отдельные виды агротехнического ухода, предусмотренные проектами искусственного лесовосстановления, в шести лесничествах не проводились или проводились не в полном объеме в связи с тем, что не предусматривались заключенными с облкомприроды контрактами. А государственными заданиями доводились в заниженных объемах или не доводились вообще. В результате технология таких работ не соблюдалась, из-за чего саженцы погибали.
Также в КСП обратили внимание, что только четыре лесничества из 22 полностью обеспечили себя собственным посадочным материалом. В остальных случаях закупки семян производились в других регионах. Причем, из-за сжатых сроков по госконтрактам зачастую – у единственного поставщика. В том числе и поэтому зачастую лесопосадочный материал был не самого лучшего качества. Власти Волгоградской области в связи с этим в правительство РФ направили обращение с предложением внесения изменений в Лесной кодекс РФ, которые бы дали возможность выращивать собственные саженцы государственными учреждениями за счет средств федерального бюджета. Это позволит организовать в регионе крупные питомники.
Реклама
Волгоградское отделения Сбербанка развивает сотрудничество с региональными активистами экологического движения02.04.2021 10:21
Экология 02.04.2021 10:21
Сбербанк запустил подкаст «МИФ и Логика» об экологии и осознанном потреблении01.04.2021 13:52
Экология 01.04.2021 13:52
Уголовное дело о фиктивной ликвидации свалки возбуждено в Волгоградской области31.03.2021 11:41
Экология 31.03.2021 11:41
Леса в Волгоградской области закроют на санитарную обработку31.03.2021 07:57
Экология 31.03.2021 07:57
На Волжском трубном заводе прошел семинар для студентов-экологов29.03.2021 14:16
Экология 29.03.2021 14:16
Десятки бесхозных плотин нашли в Волгоградской области27.03.2021 11:22
Экология 27.03.2021 11:22
Cбербанк примет участие в самой массовой экологической акции на планете — «Час Земли»27.03.2021 11:21
Экология 27.03.2021 11:21
Подсветку мостов и набережной отключат в Волгограде в «Час Земли»25.03.2021 15:49
Экология 25.03.2021 15:49
Завод AB InBev Efes в Волжском за последние 2 года сократил потребление воды на 10%22.03.2021 14:14
Экология 22.03.2021 14:14
В Волгоградской области разрешили пострелять в уток20.03.2021 12:05
Экология 20.03.2021 12:05
Вспышка за вспышкой: новый очаг бешенства ликвидируют в Волгоградской области19.03.2021 14:58
Экология 19.03.2021 14:58
После криминального скандала расчисткой ериков под Волгоградом займется фирма из Белгорода18.03.2021 09:22
Экология 18.03.2021 09:22
Собственнику затонувшего под Волгоградом «Баламута» выставили счет на 82 млн рублей15.03.2021 09:46
Экология 15.03.2021 09:46
Глубоко копнул: с предпринимателя взыскали 16 млн за добычу песка под Волгоградом03.03.2021 16:16
Экология 03.03.2021 16:16
ВОЛМА реализует в Волгоградской области пилотный проект «Безотходное производство»01.03.2021 11:01
Экология 01.03.2021 11:01
Реклама