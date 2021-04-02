



Неэффективность расходования бюджетных средств, выделенных на искусственное лесовосстановление в Волгоградской области, отметили аудиторы КСП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет ведомства за прошедший год, так, при предусмотренной приживаемости саженцев деревьев в 65-67% фактический показатель в 2015-2018 годах составлял всего 25-59% и только на отдельных участках в лесничествах – 66-68%. Из шести проверенных аудиторами лесничеств (Калачевское, Иловлинское, Михайловское, Камышинское, Светлоярское и Нижнечирское) в трех приживаемость посаженных в 2015-2019 годах лесных культур составила всего 25,1-27,3%, что немногим выше процента, при котором лесные культуры считаются погибшими. В одном лесничестве почти все высаженные в 2020 году сеянцы погибли.

В КСП отметили, что одной из причин низкой приживаемости культур является недостаточный объем субвенций из федерального бюджета. Из-за нехватки денег сеянцы не поливают. В результате на восполнение погибших саженцев ежегодно неэффективно расходуются бюджетные средства. Так, в 2019 году безрезультатно было потрачено 10,6 миллиона рублей, в 2020 году – 11 миллионов рублей. Проверка также установила, что отдельные виды агротехнического ухода, предусмотренные проектами искусственного лесовосстановления, в шести лесничествах не проводились или проводились не в полном объеме в связи с тем, что не предусматривались заключенными с облкомприроды контрактами. А государственными заданиями доводились в заниженных объемах или не доводились вообще. В результате технология таких работ не соблюдалась, из-за чего саженцы погибали.





Также в КСП обратили внимание, что только четыре лесничества из 22 полностью обеспечили себя собственным посадочным материалом. В остальных случаях закупки семян производились в других регионах. Причем, из-за сжатых сроков по госконтрактам зачастую – у единственного поставщика. В том числе и поэтому зачастую лесопосадочный материал был не самого лучшего качества. Власти Волгоградской области в связи с этим в правительство РФ направили обращение с предложением внесения изменений в Лесной кодекс РФ, которые бы дали возможность выращивать собственные саженцы государственными учреждениями за счет средств федерального бюджета. Это позволит организовать в регионе крупные питомники.



