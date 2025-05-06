



В Волгограде в преддверии Дня Победы и в связи с ожидаемым наплывом туристов цифровая экосистема МТС расширила покрытие и пропускную способность сети LTE. Как сообщает ИА «Высота 102», благодаря развернутой мобильной базовой станции, скорость интернета выросла в среднем на 25% на Мамаевом кургане и на территории туристических достопримечательностей города-героя.

Мамаев курган традиционно становится в Волгограде ключевым местом проведения памятных мероприятий 9 мая. Тысячи человек поднимаются в День Победы на вершину мемориала – к статуе «Родина-мать зовёт!». Обновленная сеть и дополнительно развернутое телеком-оборудование во время повышенной нагрузки на инфраструктуру позволят обеспечить стабильную связь и высокоскоростной интернет для десятков тысяч жителей и туристов.

Модернизация сети проведена также на Центральной набережной Волгограда, в скверах и возле музеев. Жители Волгограда и многочисленные туристы смогут с комфортом использовать цифровые сервисы, использовать онлайн-навигацию и оставаться на связи с близкими во время праздничных мероприятий.

– В преддверии массового наплыва туристов и ключевых памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, мы усилили сеть на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда. Это особенное место и важная дата для всей страны. Мы развернули дополнительное оборудование и обновили существующее, чтобы каждый житель и гость города даже в пик туристического наплыва мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости, – отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Фото: Павел Мирошкин