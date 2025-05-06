Двое жителей Волгоградской области удостоены президентом России государственных наград за доблестный труд. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден машинист сырьевых мельниц «Гидрофол» АО «Себряковцемент» Евгений Викторович Фомин из Михайловского района.
Олег Николаевич Шлычков, работающий трактористом сельскохозяйственного производства в Жирновском районе, награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству».