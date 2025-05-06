В Волгограде Nissan сбил мопед на пр. Металлургов





В Краснооктябрьском районе Волгограда иномарка сбила мопед. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла во второй половине дня у перекрёстка с ул. Петра Гончарова.

- 6 мая 2025 года в 13:05 напротив дома № 23 по пр. Металлургов произошло столкновение автомобиля Nissan и мопеда, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По сообщениям очевидцев, от удара водителя мопеда выбросило на асфальт. Первую помощь мужчине оказали прохожие.

Отметим, по информации правоохранителей, пострадавшему потребовалась госпитализация. Прибывшими на место медиками мужчина был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области