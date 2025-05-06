«Без конца репетирую»: диктором парада Победы в Волгограде станет 21-летний студент ВГИИК

Парад Победы в Волгограде 9 мая озвучит самый молодой в истории города-героя диктор. Как стало известно ИА «Высота 102» накануне торжественного мероприятия, это ответственное дело доверили 21-летнему студенту кафедры актерского мастерства ВГИИК Рудольфу Мелкумяну.

По словам Рудольфа, у него есть опыт работы в волгоградской филармонии, а также в музее-панораме «Сталинградская битва», где он и сейчас работает в должности специалиста по организации мероприятий. Некоторое время назад в Волгограде было объявлено прослушивание для претендентов на должность ведущего парада Победы – и студент ВГИИК с успехом его прошел.

– Уже прошло три репетиции. Я много занимаюсь с педагогом по речи Анастасией Алексеевной Сафроновой. Эти занятия очень мне помогают. Мой педагог поддерживает меня, хотя, признаюсь, волнение есть. Но в разумной степени. Понимаю, какое это ответственное и важное событие и для нашего города, и для области, – поделился Рудольф в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102».

Новый ведущий парада признается, что преклоняется перед талантом ушедшего из жизни Юрия Кушнарева, который на протяжении многих лет рассказывал зрителям подробности об участниках этого мероприятия, а также озвучивал футбольные матчи на стадионе.

– Заменить его невозможно, он безусловный мастер. Я много раз слышал его в жизни, а потом просматривал записи с его голосом. Очень надеюсь, что я не подведу. Но, помимо волнения, есть уверенность в себе – парад пройдет успешно, – уверен Рудольф.

Напомним, что на стадионе «Волгоград Арена» обязанности диктора после кончины Игоря Кушнарева исполняет известный ведущий Константин Смирнов.