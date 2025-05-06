В аэропорту Волгограда вынужденно приземлились самолеты

Также задерживается прилет самолета авиакомпании «Победа» из столицы. По расписанию время прилета – в 22-20 ч. Но ожидают борт только в 23-35 ч.
Общество 06.05.2025 22:00
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06.05.2025 22:00
Также задерживается прилет самолета авиакомпании «Победа» из столицы. По расписанию время прилета – в 22-20 ч. Но ожидают борт только в 23-35 ч.
В аэропорту Волгограда приземлились самолеты, которые не долетели до места назначения из-за ограничений, введенных в некоторых аэропортах России, в том числе в Москве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росавиацию, из-за временных ограничений с 17-00 до 19-00 ч. ряд рейсов ушли на запасные аэродромы в Казань,Ульяновск, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Волгоград и Череповец.Кроме того, в аэропорту Волгограда задерживаются несколько авиарейсов. Вылет в Москву самолета авиакомпании «Аэрофлот» перенесен с 22-00 ч. на 2-00 ч. 7 мая. Соответственно, задерживается прилет борта из столицы этой же авиакомпании, который должен был приземлиться сегодня, 6 мая, в 21-05 ч. Запланированное время прилета перенесено на 1-00 ч. 7 мая.
Также задерживается прилет самолета авиакомпании «Победа» из столицы. По расписанию время прилета – в 22-20 ч. Но ожидают борт только в 23-35 ч.
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