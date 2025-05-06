В Волжском полицейские задержали мужчину за избиение 86-летней матери





В Волжском полицейские задержали подозреваемого в избиении 86-летней местной жительницы. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионерка была доставлена в больницу с тяжёлыми травмами, которые явно носили криминальный характер. О пострадавшей медики сообщили в правоохранительные органы.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Волжскому установили и задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений. Им оказался 59-летний сын потерпевшей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации следователей, волжанин избил престарелую мать из-за бытового конфликта, нанеся серию ударов по голове и телу.

Отметим, в настоящее время назначена экспертиза увечий. После установления тяжести повреждений действия мужчины будут квалифицированы согласно уголовному кодексу.