Молоко подозрительным сроком годности нашли в Волгоградской области





Россельхознадзор выявил нарушение при оформлении электронных ветеринарных документов на площадке предпринимателя, зарегистрированного в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на межрегиональное управление ведомства, ветеринарный врач предприятия в Дубовском районе изменил сроки годности партии сырого молока в объеме 90 килограммов.

Это могло привести к выпуску в оборот некачественной продукции, поскольку невозможно было бы определить точную дату истечения срока годности сырья.

Предприниматель получил предостережение, а в адрес комитета ветеринарии Волгоградской области направлены материалы для принятия мер реагирования. Оформленные документы аннулированы.

Фото V102.RU (архив)