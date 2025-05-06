Т2 дарит бесплатную связь ветеранам Великой Отечественной войны

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06.05.2025 13:47 Реклама
Оператор возобновляет особые условия пользования связью для ветеранов Великой Отечественной войны. В честь 80-летия Великой Победы компания сделала мобильную связь полностью бесплатной для этой категории абонентов.
Т2 выражает благодарность героям Великой Победы и предлагает им возможность оставаться на связи с близкими и родными безвозмездно. В преддверии 80-летней годовщины Т2 возобновляет бессрочную скидку 100% на мобильную связь ветеранам Великой Отечественной войны.
Для получения льготы по своему номеру ветеран или его официальный представитель может обратиться в любой салон связи Т2. Скидка 100% доступна как действующим, так и новым абонентам при подключении к Т2.
При личном обращении для получения льготы достаточно паспорта и удостоверения ветерана Великой Отечественной войны. Представителю или опекуну необходимо предъявить свой паспорт, удостоверение ветерана ВОВ, нотариально заверенную доверенность от лица ветерана либо документы, подтверждающие статус опекуна.
Скидка 100% доступна на открытой или любой архивной версии тарифа «Мой онлайн+». Льгота бессрочная и действует при смене номера, замене или блокировке SIM-карты.Адреса ближайших салонов Т2 можно узнать на сайте Т2 в разделе «Офисы продаж».
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid:2SDnjbw6b4h
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