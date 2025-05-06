«Здесь ковалась Победа»: на Мамаевом кургане открыли тумбы в честь поселений-рубежей Сталинградской доблести





6 мая, в преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в Волгограде на Мамаевом кургане прошла торжественная церемония открытия новой мемориальной зоны. Как сообщает ИА «Высота 102», на площади Памяти поколений был увековечен подвиг защитников населённых пунктов, где развернулись наиболее важные и ожесточённые сражения Сталинградской битвы.





- Сегодня по-настоящему историческое событие. Мы делаем еще один очень важный шаг в сохранении исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне, о бессмертном подвиге Поколения Победителей. Здесь, у подножия Мамаева кургана, в едином строю городов-героев, вставших на защиту своей Родины и навечно вписавших в свои имена память о героических защитниках нашего Отечества, увековечен подвиг защитников легендарного, непокоренного города-героя Сталинграда, города воинской славы Калач-на-Дону, рубежей Сталинградской доблести — Котельниково, Серафимович, Клетская, Городище, - рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.









В честь этих населённых пунктов были возведены тумбы с их названиями, внутри каждой из которых находится капсулы с землёй с этих мест кровопролитных сражений. Новая мемориальная зона зеркально повторяет зону с тумбами, установленными ранее в честь городов-героев и Брестской крепости.









Отметим, в рамках церемонии открытия глава региона подчеркнул, что современное поколение россиян достойно несёт знамя прадедов, продолжая добивать фашизм, поднявший голову на Украине. - Враг будет разбит, Победа будет за нами. С праздником! С наступающим Днем Великой Победы, - подытожил Андрей Бочаров.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области