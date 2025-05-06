В центре Волгограда возле пережившего войну тополя высадили его клон

Сегодня, 6 мая, на Аллее Героев в Волгограде возле знаменитого тополя, пережившего Сталинградскую битву, торжественно высадили молодой саженец - клон дерева-«фронтовика». Об этом V102.RU рассказали в администрации города.

- Специально для инициированной Волгоградской областью акции «Тополь Победы» научные сотрудники регионального ботанического сада клонировали биоматериал Сталинградского тополя и сегодня с помощью современных методов биоинженерии выращивают саженцы — клоны дерева-долгожителя, которые передают для высадки в ходе эколого-патриотических акций в разные регионы России, - рассказали в мэрии.

Эта акция проводится с 2013 года, однако клон знаменитого дерева впервые высажен в центре Волгограда возле своего «родителя».

- Два дерева, с вековой разницей в возрасте, стали символом единства поколений, бережного сохранения и передачи исторической памяти, - пояснили смысл акции в администрации Волгограда.

Почетным гостем церемонии стала известная актриса, телеведущая, театральный педагог Яна Поплавская. Участники мероприятия почтили память защитников Отечества и возложили цветы к Вечному огню у площади Павших борцов.

Фото администрации Волгограда