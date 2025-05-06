Общество

В центре Волгограда возле пережившего войну тополя высадили его клон

Общество 06.05.2025 17:47
0
06.05.2025 17:47


Сегодня, 6 мая, на Аллее Героев в Волгограде возле знаменитого тополя, пережившего Сталинградскую битву, торжественно высадили молодой саженец - клон дерева-«фронтовика». Об этом V102.RU рассказали в администрации города.

- Специально для инициированной Волгоградской областью акции «Тополь Победы» научные сотрудники регионального ботанического сада клонировали биоматериал Сталинградского тополя и сегодня с помощью современных методов биоинженерии выращивают саженцы — клоны дерева-долгожителя, которые передают для высадки в ходе эколого-патриотических акций в разные регионы России, - рассказали в мэрии.

Эта акция проводится с 2013 года, однако клон знаменитого дерева впервые высажен в центре Волгограда возле своего «родителя».

- Два дерева, с вековой разницей в возрасте, стали символом единства поколений, бережного сохранения и передачи исторической памяти, - пояснили смысл акции в администрации Волгограда.

Почетным гостем церемонии стала известная актриса, телеведущая, театральный педагог Яна Поплавская. Участники мероприятия почтили память защитников Отечества и возложили цветы к Вечному огню у площади Павших борцов.

Фото администрации Волгограда

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.05.2025 19:40
Общество 06.05.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 19:15
Общество 06.05.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 17:26
Общество 06.05.2025 17:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.05.2025 16:46
Общество 06.05.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 16:45
Общество 06.05.2025 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 15:24
Общество 06.05.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 14:58
Общество 06.05.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 14:01
Общество 06.05.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 13:18
Общество 06.05.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 13:16
Общество 06.05.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 12:28
Общество 06.05.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 12:24
Общество 06.05.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 12:01
Общество 06.05.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 11:06
Общество 06.05.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 10:37
Общество 06.05.2025 10:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:40
Волгоградские пограничники везут в город-герой символ Эстафеты ПобедыСмотреть фотографии
19:15
Как мимолетное виденье. Фотографы показали красоту ушедшей под воду набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
18:43
Волгоградский «Ротор» продлил контракты с тренерами и врачами команды Смотреть фотографии
17:47
В центре Волгограда возле пережившего войну тополя высадили его клонСмотреть фотографии
17:27
Суд Волгограда приговорил к 6 годам юриста Нурушева за фейки об СВОСмотреть фотографии
17:26
Выставка фотографий и документов «Дороги Победы» открылась на ж/д вокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
16:53
Пиковые сбросы на Волжской ГЭС пойдут на убыль с 7 маяСмотреть фотографии
16:46
В Волжском полицейские задержали мужчину за избиение 86-летней материСмотреть фотографии
16:45
Гости из Вьетнама возложили цветы к Вечному огню в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
Квартиры от застройщиков резко подешевели в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:44
За токарями и медиками устроили гонку волгоградские работодателиСмотреть фотографии
15:43
На Мамаевом кургане и в турлокациях Волгограда ускорили интернет к 9 МаяСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде Nissan сбил мопед на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
14:58
Под Волгоградом похоронят оборонявшего в одиночку дом на СВО Алексея ЮркинаСмотреть фотографии
14:19
«Всё закрутилось на третьи сутки»: ударный ремонт «школьной» дороги начался после внимания ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Спасавшийся от кредита волгоградец взял 2 млн в кредит и отдал мошенникамСмотреть фотографии
14:01
Яна Поплавская пришла в восторг от встречи с детьми и вагнеровцами в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Т2 дарит бесплатную связь ветеранам Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
13:35
«Будем добиваться оправдания»: обжалован приговор генералу ПоповуСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области 9 мая пройдет автопробег по местам боевой славыСмотреть фотографии
13:16
Молоко подозрительным сроком годности нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
«Здесь ковалась Победа»: на Мамаевом кургане открыли тумбы в честь поселений-рубежей Сталинградской доблестиСмотреть фотографии
12:25
Эксперты одобрили проект создания защитных насаждений на промпредприятии ВолгоградаСмотреть фотографии
12:24
Путин удостоил наград тракториста и машиниста из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
Экс-председатель горсовета Волгограда Сергей Михайлов скончался в возрасте 72 летСмотреть фотографии
11:57
Волгоградца осудят за таран баржей теплохода «Волго-Дон 5051»Смотреть фотографии
11:54
Концессии возместили 22 млн рублей ущерба от ЧП в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
11:14
Минфин предложил освободить участников СВО от транспортных и земельных налоговСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области осталось 138 участников Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
10:37
Первый показ «Света Великой Победы» для широкой публики пройдет 7 маяСмотреть фотографии
 