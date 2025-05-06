



В Волгограде 57-летний житель под давлением мошенников добровольно перевел на «безопасный счет» почти два миллиона рублей, которые взял в кредит. Полицейские уже возбудили уголовное дело.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, жителю Волгограда поступил звонок от неизвестных, которые сообщили, что на имя мужчины пытаются оформить кредит. Звонившие поочередно представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. По уже отработанной схеме, мошенники предложили своей новой жертве перевести деньги на «безопасный счет», на что он согласился.

В итоге дальнейших действий житель Волгограда оформил кредит в размере 2 млн рублей и перевёл средства на указанные злоумышленниками счета требуемую сумму.

В полиции Волгограда напоминают, что никаких безопасных счетов не существует.