Гости из Вьетнама возложили цветы к Вечному огню в Волгограде





В Волгограде сегодня, 6 мая, иностранные студенты из Вьетнама возложили цветы к Вечному огню в центре города-героя.

Как отметили участники мероприятия, 2025 год и для них, и для волгоградцев особенный.

– 30 января исполнилось 75 лет установления российско-вьетнамских отношений. Во Вьетнаме 30 апреля мы отметили 50-летие воссоединения страны, а в эти дни в России мы вместе отмечаем 80-летие Великой Победы, – отметил председатель ассоциации вьетнамских студентов в Волгограде Лэ Ван Хоанг. – 75 лет, 50 лет и 80 лет не просто цифры – это символы мужества, дружбы и общей истории, которую мы бережно храним.

По его словам, вьетнамские студенты горды тем, что могут участвовать в праздничных мероприятиях, приуроченных юбилею Победы.

– Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать в Волгограде дань уважения героям, которые сражались, жертвовали собой и победили ради нашего мира. Я верю, что никто не забыт и ничто не забыто! С Днём Победы! – поздравил волгоградцев вьетнамский студент.

Напомним, что в конце апреля Волгоград стал площадкой проведения международного форума «Великое наследие – общее будущее», в котором приняли участие представители 20 стран мира. Основная мысль, звучавшая на пленарном заседании, как сообщало ИА «Высота 102», – о недопущении искажения исторической правды.

Фото: РИАЦ