В Волгоградской области 9 мая пройдет автопробег по местам боевой славы





В природном парке «Нижнехоперский» в Кумылженском районе Волгоградской области пройдет автопробег «Рубеж атаки». Как сообщает V102.RU со ссылкой на облкомприроды, мероприятие стартует с 08:30 утра 9 мая.

Маршрут автопробега пройдет по местам боевой славы – от станицы Кумылженской до станицы Букановская. Участники автопробега возложат цветы к меориал, кроме того, программой мероприятия предусмотрены концерт и музейная экскурсия.

Сбор 9 мая назначен у стадиона «Юность» на улице Подтелкова, 42 в станице Кумылженской. Номер для регистрации в мероприятии: 89047768637.