Эксперты одобрили проект создания защитных насаждений на промпредприятии Волгограда





Долгосрочный климатический проект волгоградского «КАУСТИКА» по созданию защитных насаждений прошел регистрацию в Реестре углеродных единиц РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», программа озеленения территории одного из подразделений предприятия и увеличения поглощения парниковых газов реализуется с 2022 года – за это время было высажено 3044 саженца тополей, а в следующем году на промпредприятии появятся еще 1200 молодых деревьев.

Положительное заключение на долгосрочный климатический проект было выдано Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства в апреле. Согласно заключению экспертов, создание защитных зеленых насаждений способствует смягчению последствий изменения климата. Об этом свидетельствуют и научно-исследовательские работы по изучению способности гибридов тополей поглощать углекислый газ и превращать его в органическое вещество, которое накапливается в стволе, листьях или почве. Испытания показали высокую эффективность растений в поглощении углекислого газа.

В ходе дальнейшего мониторинга специалисты проведут комплексные наблюдения за ростом саженцев, динамикой поглощения парниковых газов надземной древесной биомассой, оценкой изменений среднего запаса углерода в почве. Суммарное поглощение парниковых газов во время реализации проекта в течение четырнадцати лет составит 2041 углеродную единицу. Углеродная единица – это масса парниковых газов, эквивалентная одной тонне углекислого газа.

К слову, полив быстрорастущего лесного массива на волгоградском «КАУСТИКЕ» осуществляется методом капельного орошения, что позволяет экономно расходовать воду.

Для справки. Реестр углеродных единиц, который в России ведется с сентября 2022 года, призван на государственном уровне систематизировать работу по уменьшению влияния деятельности человека на окружающую среду. Сегодня в реестре зарегистрировано 64 организации разных сфер деятельности со всей России, АО «КАУСТИК» – одно из двух предприятий, представляющих в нем Волгоградскую область.



