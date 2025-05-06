В городе Новоузенске состоялась передача «Эстафеты Победы - 2025», которую приняли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области от своих коллег из Саратовской и Самарской областей. Как сообщает ИА «Высота 102», символ Эстафеты уже прибыл на территорию Волгоградского региона. Первыми его встретили сегодня, 6 мая, в Старополтавском районе.

В поселке Торгун состоялся торжественный митинг у мемориала «В память войнам односельчанам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны». В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, глава Старополтавского района, главы сельских поселения, ветераны, участники «Движения Первых» и юные друзья пограничников. Завершилось мероприятие праздничным концертом.





Отметим, что «Эстафета Победы - 2025» – это международная акция, которая проходит вдоль внешних границ стран СНГ и посвящена 80-летию Великой Победы. Завтра, 7 мая, Эстафету примет город-герой Волгоград.

– На территории Волгоградской области символ Эстафеты Победы посетит музей-панораму «Сталинградская битва», мемориальный ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, монумент «Памятник сталинградским чекистам - бойцам 10 Дивизии НКВД» , памятник «Пограничникам всех поколений», плавучий памятник волжский речникам, погибшим во время Сталинградской битвы, а также примет участие в параде Победы в составе ретроколонны, – сообщили в пресс-службе волгоградского погрануправления.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по ВО