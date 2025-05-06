На железнодорожном вокзале Волгограда в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны начала работу фотодокументальная выставка «Дороги Победы». Как сообщает ИА «Высота 102», экспозиция посвящена истории железнодорожных перевозок в военные годы.

— Основу выставки составляют материалы о подвижном составе и сотрудниках магистрали, которые обеспечивали доставку на фронт необходимого вооружения и солдат, осуществляли эвакуацию в тыл раненых бойцов, мирного населения и промышленных предприятий, — рассказали информагентству в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Центральное место в экспозиции занимают экспонаты о строительстве Волжской рокады, сыгравшей ключевую роль в снабжении Красной Армии в период Сталинградской битвы.

По сообщению ПривЖД, в скором времени аналогичные выставочные стенды появятся на железнодорожном вокзале станции Петров Вал.