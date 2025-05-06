Бывший председатель Волгоградского горсовета Сергей Михайлов скоропостижно скончался накануне, 5 мая, на 73-м году жизни. Этой печальной новостью поделились в городском представительном органе, передает V102.RU.

Сергей Леонидович являлся депутатом Волгоградского городского Совета первого и второго созывов, в 1997-1999 и 2001-2004 годах занимал должность председателя. Все, кому приходилось работать с ним, знали его как ответственного руководителя и надежного человека.

- Светлая память о Сергее Леонидовиче Михайлове навсегда останется в сердцах всех, кто знал, уважал и любил этого человека, - добавили в гордуме.

Прощание с Сергеем Леонидовичем Михайловым состоится 8 мая в 12-00 в ритуальном комплексе на ул. Землячки, 74 (стр. 15).

Сергей Михайлов - бывший военный. В 2002 году он вышел из рядов КПРФ, в которых состоял с 1993 года, в знак протеста против политики ее руководства. В частности, он осуждал митинги, организованные коммунистами, и считал, что партии не хватает конструктивизма.

Фото Волгоградской гордумы t.me