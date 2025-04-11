Суд обязал власти Волжского ликвидировать свалку возле СНТ «Тюльпан»

Волжский городской суд в Волгоградской области признал незаконным бездействие городских властей и обязал чиновников ликвидировать крупную несанкционированную свалку вблизи СНТ «Тюльпан». Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Природоохранное ведомство обратилось в суд после того, как администрация Волжского проигнорировала предостережение по недопущению загрязнения отходами производства и потребления земель, собственность на которые не разграничена. Свалка площадью 125 кв.м. находится на территории Волжского на участке от ул. Пушкина, 119 и СНТ «Тюльпан».





- Управление обратилось в суд с иском к администрации городского округа – города Волжский Волгоградской области о признании незаконным бездействия юридического лица и возложении обязанности по ликвидации свалки отходов производства и потребления. По результатам рассмотрения суд поддержал исковое заявление управления, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора