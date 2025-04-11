Экология

Суд обязал власти Волжского ликвидировать свалку возле СНТ «Тюльпан»

Экология 11.04.2025 19:40
0
11.04.2025 19:40


Волжский городской суд в Волгоградской области признал незаконным бездействие городских властей и обязал чиновников ликвидировать крупную несанкционированную свалку вблизи СНТ «Тюльпан». Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Природоохранное ведомство обратилось в суд после того, как администрация Волжского проигнорировала предостережение по недопущению загрязнения отходами производства и потребления земель, собственность на которые не разграничена. Свалка площадью 125 кв.м. находится на территории Волжского на участке от ул. Пушкина, 119 и СНТ «Тюльпан». 


- Управление обратилось в суд с иском к администрации городского округа – города Волжский Волгоградской области о признании незаконным бездействия юридического лица и возложении обязанности по ликвидации свалки отходов производства и потребления. По результатам рассмотрения суд поддержал исковое заявление управления, - сообщили в природоохранном ведомстве. 

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
10.04.2025 21:30
Экология 10.04.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Экология
10.04.2025 21:15
Экология 10.04.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Экология
09.04.2025 21:27
Экология 09.04.2025 21:27
Комментарии

0
Далее
Экология
08.04.2025 10:48
Экология 08.04.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Экология
07.04.2025 21:34
Экология 07.04.2025 21:34
Комментарии

0
Далее
Экология
06.04.2025 18:48
Экология 06.04.2025 18:48
Комментарии

0
Далее
Экология
06.04.2025 06:55
Экология 06.04.2025 06:55
Комментарии

0
Далее
Экология
04.04.2025 19:07
Экология 04.04.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Экология
03.04.2025 21:25
Экология 03.04.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Экология
03.04.2025 19:24
Экология 03.04.2025 19:24
Комментарии

0
Далее
Экология
03.04.2025 10:45
Экология 03.04.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Экология
02.04.2025 20:47
Экология 02.04.2025 20:47
Комментарии

0
Далее
Экология
01.04.2025 20:16
Экология 01.04.2025 20:16
Комментарии

0
Далее
Экология
31.03.2025 15:34
Экология 31.03.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Экология
29.03.2025 14:51
Экология 29.03.2025 14:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:22
В Волгограде таксист снял со счета рассеянного пассажира 796 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:01
«Рвут провода, портят дома и машины»: в Волгограде жители объездной улицы просят защиты у властейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:26
Главное — начать? В Городище вслед за пл. Павших Борцов решили благоустроить и братскую могилуСмотреть фотографии
19:40
Суд обязал власти Волжского ликвидировать свалку возле СНТ «Тюльпан»Смотреть фотографии
19:00
В Волгограде СК изучит неторопливое расселение заваливающегося МКДСмотреть фотографии
18:24
ЦБ уточнил условия запрета на снятие наличных волгоградцами в банкоматахСмотреть фотографии
17:54
Начинающая водитель переехала ребенка на переходе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:21
Тише едешь... В Волгограде хотят ограничить скоростной режим для электросамокатовСмотреть фотографии
16:50
Волгоградец с камнем атаковал автобус №61Смотреть фотографии
16:49
Мумию в колодце обнаружили жители Камышина Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде семьи погибших участников СВО освободят от транспортного налогаСмотреть фотографии
16:23
Волгоградские беляши оказались одними из самых дешевых в РоссииСмотреть фотографии
16:04
Андрей Бочаров принял участие в совещании с Дмитрием ПатрушевымСмотреть фотографии
15:40
Следствие отправило в СИЗО убившую волгоградца цыганкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Суд не отпустил из СИЗО на СВО арестованного генерала ПоповаСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде отопительный сезон завершится 14 апреляСмотреть фотографии
15:26
В Волгограде почтили память жертв фашистских концлагерейСмотреть фотографии
14:42
Связь поколений: «Ростелеком» в честь 80-летия Победы высадил деревья на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:39
Власти Волгограда сэкономят на благоустройстве ул. Мира почти 22 млн рублейСмотреть фотографии
14:26
Волгоградские силовики проверили поезд с мигрантами из ТашкентаСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде побьют рекорд по количеству награждённых знаком «За верность Отечеству»Смотреть фотографии
13:42
Волгоградцам рассказали об актуальных схемах мошенничества с банковскими картамиСмотреть фотографии
13:27
Еще один волгоградский мебельщик-кидала предстал перед судомСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде аварийную трёхэтажку на ул. Армавирской снесут за 11,2 млн рублейСмотреть фотографии
12:58
Гандболистки России и Беларуси заложили кленовую аллею на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
12:02
Цыганку, убившую из кровной мести волгоградца 41 год назад, поймали под ТамбовомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:55
МЧС предупредило волгоградцев о морозных выходныхСмотреть фотографии
11:39
Волгоградке грозит четырёхлетний срок за смерть троих приёмных детей и пожилой материСмотреть фотографии
11:09
Для жителей Спартановки в Волгограде организован подвоз водыСмотреть фотографии
10:33
На Спартановке дома подключили к резервному источнику водоснабженияСмотреть фотографии
 