Фронтовик Александр Колотушкин принял мини-парад в Волгограде

Общество 06.05.2025 21:16
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06.05.2025 21:16
Ракетчики полигона Капустин Яр в преддверии 80-й годовщины Победы организовали торжественный парад для 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Колотушкина. Как рассказали ИА «Высота 102» в Минобороне РФ, солист военного оркестра исполнил для Александра Ивановича главную песню праздника – «День Победы». Также специально для ветерана был проведен торжественный парад под марш военного оркестра.
Герой-фронтовик после войны служил на полигоне в Капустином Яре, участвовал в испытаниях ракетного оружия, был командиром радиотехнического подразделения. Закончил службу в звании полковника, после чего переехал в город-герой Волгоград.
Скриншот видео МО t.me
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