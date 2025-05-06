За токарями и медиками устроили гонку волгоградские работодатели

Так, по-прежнему в дефиците токари, главные врачи и врачи. На каждую вакансию того же токаря приходится всего 1,1 резюме, главврача – 1,2, а врача – 1,3. При этом, если количество предложений на одну вакансию – меньше двух, то это говорит о ярко выраженном кадровом голоде.

Аналитики отметили также новую тенденцию на рынке труда. Если в 2023 и 2024 годах проблему дефицита часто решали значительным повышением зарплат, то сейчас ситуация не располагает к продолжению такой «зарплатной гонки». Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны заемных средств, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы существенно замедлятся. Ситуация с дефицитом кадров в конкретных профессиям будет во многом определять тех, у кого продолжится рост. Сейчас это рабочие, производственные профессии – именно у них скорее всего будут темпы роста зарплат выше рынка и инфляции, а у массового персонала в торговле, логистике, сфере услуг – рост зарплат скорее будет на уровне или чуть выше инфляции.