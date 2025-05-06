В Новоаннинском районе Волгоградской области 8 мая с воинскими почестями похоронят 45-летнего гранатометчика Алексея Юркина, который героически погиб на СВО в январе текущего года, сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал «Новоаннинский сегодня».

Алексей заключил контракт с Минобороны в октябре 2024 года. На втором боевом задании раненый гранатометчик в одиночку в течение двух недель старался удержать дом, который был выгоден противнику из-за удачного месторасположения. Боец героически погиб 15 января 2025 года. У него остались мама, сын с дочерью и сестра.

Прощание с Алексеем Юркиным пройдет по адресу: г. Новоаннинский, ул. Чернышевского, 5.

Фото: «Новоаннинский сегодня» / t.me