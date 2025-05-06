Общество

Юрий Башмет признался в любви к Волгограду

Общество 06.05.2025 20:39
0
06.05.2025 20:39


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Героем Труда Российской Федерации Юрием Башметом. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, во встрече принял  участие также  заслуженный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков. 
Деятели культуры приехали в Волгоград  для записи концерта в рамках проекта «Песни Победы», который проходит на Мамаевом кургане под открытым небом. Запись программы зрители всей страны увидят 11 мая на канале «Россия». 
Юрий Башмет уже не первый раз приезжает в Волгоград. В 2020-м году он  вместе с музыкантами юношеского симфонического оркестра в Волгограде представил программу к 75-летию Великой Победы. В феврале 2023 года в рамках проекта «Мост памяти» на железнодорожном вокзале Волгограда-Сталинграда показали спектакль-концерт о героях Великой Отечественной войны - художественным руководителем тогда также выступил Юрий Башмет.  
 - Я очень люблю Волгоград. Я очень люблю приезжать сюда, — признался в теплых чувствах к героической земле Юрий Башмет. — В чем особенность, значимость сегодняшнего проекта? Лучше, чем один из ветеранов Сталинградской битвы, которому сейчас 102 года и который сегодня здесь присутствует, не скажешь. Он очень любит наш юношеский оркестр, часто приходит на концерты, и вот он сказал: «Я понимаю, за что мы боролись и почему победили». Сегодня наш оркестр здесь, в этом святом месте, и ребята переполнены новыми для них эмоциями и ощущениями. Сейчас им 15 лет, но совсем скоро они вырастут и у них самих будут дети. И они будут об этом им рассказывать.
Фото администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.05.2025 22:43
Общество 06.05.2025 22:43
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 22:00
Общество 06.05.2025 22:00
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 21:16
Общество 06.05.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 20:10
Общество 06.05.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 19:40
Общество 06.05.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 19:15
Общество 06.05.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 17:47
Общество 06.05.2025 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 17:26
Общество 06.05.2025 17:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.05.2025 16:46
Общество 06.05.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 16:45
Общество 06.05.2025 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 15:24
Общество 06.05.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 14:58
Общество 06.05.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 14:01
Общество 06.05.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 13:18
Общество 06.05.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2025 13:16
Общество 06.05.2025 13:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:43
«Мурашки по коже»: на Мамаевом кургане прошли съемки проекта «Песни Победы»Смотреть фотографии
22:00
В аэропорту Волгограда вынужденно приземлились самолетыСмотреть фотографии
21:16
Фронтовик Александр Колотушкин принял мини-парад в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:39
Юрий Башмет признался в любви к ВолгоградуСмотреть фотографии
20:10
«Без конца репетирую»: диктором парада Победы в Волгограде станет 21-летний студент ВГИИКСмотреть фотографии
19:40
Волгоградские пограничники везут в город-герой символ Эстафеты ПобедыСмотреть фотографии
19:15
Как мимолетное виденье. Фотографы показали красоту ушедшей под воду набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
18:43
Волгоградский «Ротор» продлил контракты с тренерами и врачами команды Смотреть фотографии
17:47
В центре Волгограда возле пережившего войну тополя высадили его клонСмотреть фотографии
17:27
Суд Волгограда приговорил к 6 годам юриста Нурушева за фейки об СВОСмотреть фотографии
17:26
Выставка фотографий и документов «Дороги Победы» открылась на ж/д вокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
16:53
Пиковые сбросы на Волжской ГЭС пойдут на убыль с 7 маяСмотреть фотографии
16:46
В Волжском полицейские задержали мужчину за избиение 86-летней материСмотреть фотографии
16:45
Гости из Вьетнама возложили цветы к Вечному огню в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
Квартиры от застройщиков резко подешевели в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:44
За токарями и медиками устроили гонку волгоградские работодателиСмотреть фотографии
15:43
На Мамаевом кургане и в турлокациях Волгограда ускорили интернет к 9 МаяСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде Nissan сбил мопед на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
14:58
Под Волгоградом похоронят оборонявшего в одиночку дом на СВО Алексея ЮркинаСмотреть фотографии
14:19
«Всё закрутилось на третьи сутки»: ударный ремонт «школьной» дороги начался после внимания ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Спасавшийся от кредита волгоградец взял 2 млн в кредит и отдал мошенникамСмотреть фотографии
14:01
Яна Поплавская пришла в восторг от встречи с детьми и вагнеровцами в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Т2 дарит бесплатную связь ветеранам Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
13:35
«Будем добиваться оправдания»: обжалован приговор генералу ПоповуСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области 9 мая пройдет автопробег по местам боевой славыСмотреть фотографии
13:16
Молоко подозрительным сроком годности нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
«Здесь ковалась Победа»: на Мамаевом кургане открыли тумбы в честь поселений-рубежей Сталинградской доблестиСмотреть фотографии
12:25
Эксперты одобрили проект создания защитных насаждений на промпредприятии ВолгоградаСмотреть фотографии
12:24
Путин удостоил наград тракториста и машиниста из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
Экс-председатель горсовета Волгограда Сергей Михайлов скончался в возрасте 72 летСмотреть фотографии
 