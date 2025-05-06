Юрий Башмет признался в любви к Волгограду

Общество 06.05.2025 20:39
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06.05.2025 20:39
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Героем Труда Российской Федерации Юрием Башметом. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, во встрече принял участие также заслуженный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков.
Деятели культуры приехали в Волгоград для записи концерта в рамках проекта «Песни Победы», который проходит на Мамаевом кургане под открытым небом. Запись программы зрители всей страны увидят 11 мая на канале «Россия».
Юрий Башмет уже не первый раз приезжает в Волгоград. В 2020-м году он вместе с музыкантами юношеского симфонического оркестра в Волгограде представил программу к 75-летию Великой Победы. В феврале 2023 года в рамках проекта «Мост памяти» на железнодорожном вокзале Волгограда-Сталинграда показали спектакль-концерт о героях Великой Отечественной войны - художественным руководителем тогда также выступил Юрий Башмет.
- Я очень люблю Волгоград. Я очень люблю приезжать сюда, — признался в теплых чувствах к героической земле Юрий Башмет. — В чем особенность, значимость сегодняшнего проекта? Лучше, чем один из ветеранов Сталинградской битвы, которому сейчас 102 года и который сегодня здесь присутствует, не скажешь. Он очень любит наш юношеский оркестр, часто приходит на концерты, и вот он сказал: «Я понимаю, за что мы боролись и почему победили». Сегодня наш оркестр здесь, в этом святом месте, и ребята переполнены новыми для них эмоциями и ощущениями. Сейчас им 15 лет, но совсем скоро они вырастут и у них самих будут дети. И они будут об этом им рассказывать.
Фото администрации Волгоградской области
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