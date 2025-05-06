Общество 06.05.2025 14:01
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06.05.2025 14:01
Яна Поплавская, актриса и Z-блогер, поделилась впечатлениями о встрече, которую ей устроили сегодня, 6 мая, в аэропорту Волгограда.
- Как меня встретили в Волгограде! Прямо в аэропорт Сталинград приехали наши бойцы, ребята-Вагнера, жены и вдова бойца, мои подписчики и подписчицы, даже самые маленькие, в том числе девочка Соня из Донбасса, дочь бойца! Просто до слёз, это был такой приятный сюрприз! Спасибо за такой невероятно теплый прием!!! – написала она в соцсетях.
Яна Поплавская прилетела в Волгоград, чтобы провести праздничный концерт ко Дню Победы «Русские маяки: От героев былых времен до нашего времени». Он пройдет в амфитеатре на Центральной Набережной.
Гостья проанонсировала, что будет на концерте.
- Поэты Динара Керимова и Александр Антипов из поэтического театру Влада Маленко прочитают свои произведения, написанные после поездок в зону СВО. Украшением программы станет Марианна Васильева – платиновая скрипка планеты. Выступят музыканты – Валерия Харламова, Виктор Кальнов, Руслан Сигбатулин, Юлия Наумкина, вокальный ансамбль «Lunga Strada», сводный детский хор Волгограда и многие другие артисты и коллективы, - поделилась она.
И призналась, что очень рада встречать приближающийся День Победы в Волгограде.
Видео: Яна Поплавская t.me
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