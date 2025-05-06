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Как мимолетное виденье. Фотографы показали красоту ушедшей под воду набережной Волгограда

Общество 06.05.2025 19:15
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06.05.2025 19:15


В Волгограде Центральная набережная частично ушла под воду, вновь став местом притяжения горожан и туристов, гуляющих по городу в поисках эффектных фотокадров. Наполненная водой река замаскировала серые пейзажи и, искрясь на солнце, «веселится» на ступнях, радуя глаз отдыхающих. 

Редкие и, судя по прогнозу Росводресурсов, мимолетные виды «полноводной» набережной Волгограда запечатлели фотографы ИА «Высота 102». 



Напомним, что Волжская ГЭС перешла на режим пиковых сбросов лишь 4 мая. Объем сбросов в этот день на волгоградском гидроузле достиг максимума – 23 тысяч кубометров воды в секунду. Однако такой график, сообщалось ранее, был запланирован лишь до сегодняшнего дня 6 мая. Уже завтра объем сбросов постепенно будет сокращаться – 7 мая Волжская ГЭС будет пропускать 20 тысяч кубометров, а к 10 мая – 14 тысяч.



Таким образом, в этом году период пиковых сбросов окажется в 2 раза меньше, чем было в прошлом году. По оценкам специалистов, такого объема воды окажется недостаточно, чтобы напоить водой Волго-Ахтубинскую пойму. Власти региона, в свою очередь, уповают на последствия расчистки ериков и озер, в которые, надеются они, все-таки успела зайти вода с 4 по 6 мая. 



Многочисленные туристы, прибывшие в Волгоград на празднование Дня Победы, меж тем, после обязательного посещения памятных мест устремляются на берег Волги. Сегодня и, вероятно, еще 7 мая здесь можно сделать впечатляющие снимки на память. 





Фото: Павел Мирошкин, Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

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