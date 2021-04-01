Общество

В Волгограде долгами за капремонт займется коллекторская компания

Общество 01.04.2021 17:22
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01.04.2021 17:22


Юридическая компания «Бюро кредитных решений» признана победителем электронного аукциона на оказание услуг по взысканию задолженности за капремонт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, компания готова оказать услуги УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» за 1 миллион 715 тысяч рублей. Начальная цена контракта составляла 2 миллиона 900 тысяч рублей. 
На сайте ООО «Юридическая компания «Бюро кредитных решений» сообщается, что 12 мая 2020 года она была включена в реестр коллекторских компаний. Указывается также номер свидетельства ФСПП  - 1/20/34000-КЛ от 12.05.2020 года. Ранее в региональном фонде капремонта заявляли, что долги будут взыскивать не коллекторы, а юристы. 
Новый партнер фонда капремонта теперь займется подготовкой исков суд в отношении 5 тысяч должников, которые не заплатили фонду капремонта более 105 миллионов рублей. Также сотрудники компании будут  интересы организации вплоть до получения исполнительных листов и совершения исполнительских действий.   Срок выполнения работы – до 30 ноября 2021 года. 
В фонде капремонта  после подведения итогов аукциона пояснили, что передача персональных данных должников подрядной организации не предусмотрена.
Параллельно регоператор продолжает самостоятельно вести претензионно-исковую работу по взысканию задолженности по взносам на капремонт, в частности, в отношении ИП и юридических лиц, владеющих жилыми и нежилыми помещениями в многоквартирных домах.
Напомним, несмотря на то, что в Волгоградской области уровень собираемости взносов на капремонт достаточной высокий и составляет 88%, есть 12% плательщиков, которые перечисляют плату несвоевременно, — это порядка 135 тысяч лицевых счетов. На сегодняшний день задолженность перед УНО «Региональный фонд капремонта» по взносам на капитальный ремонт составляет порядка 2 млрд рублей (в том числе по спецсчетам). Практика привлечения к претензионно-исковой работе применяется и в других регионах России, и такой формат уже доказал свою эффективность, подчеркнули в организации.

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