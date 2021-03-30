Кредит в банке Тинькофф: выгодные преимущества





Как получить кредит, не выходя из дома?

Большинство людей думает, что онлайн-сервисы позволят им получить средства, не покидая дома. На самом же деле, покинуть стены родной квартиры придется, но только в том случае, если вы получите подтверждение на свою заявку.

Схема получения кредита в таком случае выглядит следующим образом:

• Вы добросовестно заполняете все поля онлайн-заявки, включая номер телефона и прочие контактные данные.

• В течение часа-двух, а иногда и суток, в зависимости от качества обслуживания в банке, вам перезвонит менеджер и сообщит о принятом решении.

• В случае положительного ответа вы договоритесь с менеджером банка о встрече и заполнении кредитного договора. Как правило, проходят такие процедуры в банке, намного реже можно пригласить менеджера в кафе рядом с вашим домом.

• Последний этап, без сомнения, самый приятный – получение денег.

Приятные стороны онлайн-заявки

С первого взгляда может показаться, что принципиально такой метод получения экспресс-кредита мало чем отличается от традиционного хода событий. Тем не менее, ряд преимуществ все же присутствует.

заявка предварительно одобрена , рекомендуется предоставлять только достоверную информацию. Во-первых, отправляясь в отделение банка, вы твердо знаете, что вам не откажут. Кроме того, вам известна сумма, которую банк готов отдать на поверку. Чтобы банком была, рекомендуется предоставлять только достоверную информацию.

Во-вторых, вам не придется ожидать час-полтора, пока банковские сотрудники проверяют предоставленные вами данные. В ряде случаев достаточно подписать договор, чтобы деньги поступили на счет.

В-третьих, сидя за компьютером, вы можете посчитать на калькуляторах не только процентную ставку, но и сумму ежемесячных платежей по кредиту.

Для экспресс-кредитов, имеющих повышенную процентную ставку по сравнению с прочими потребительскими кредитами, подача заявки онлайн особо актуальна.

Такое решение позволяет самостоятельно и без потери времени выбрать лучший вариант. Те или иные варианты кредитования вы можете подобрать на официальном сайте банка Тинькофф.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк».

ОГРН 1027739642281

123060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Фото с сайта unsplash.com