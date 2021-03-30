Кредит в банке Тинькофф: выгодные преимущества

Экономика 30.03.2021 18:43 Реклама
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30.03.2021 18:43 Реклама
Как получить кредит, не выходя из дома?
Большинство людей думает, что онлайн-сервисы позволят им получить средства, не покидая дома. На самом же деле, покинуть стены родной квартиры придется, но только в том случае, если вы получите подтверждение на свою заявку.
Схема получения кредита в таком случае выглядит следующим образом:
• Вы добросовестно заполняете все поля онлайн-заявки, включая номер телефона и прочие контактные данные.
• В течение часа-двух, а иногда и суток, в зависимости от качества обслуживания в банке, вам перезвонит менеджер и сообщит о принятом решении.
• В случае положительного ответа вы договоритесь с менеджером банка о встрече и заполнении кредитного договора. Как правило, проходят такие процедуры в банке, намного реже можно пригласить менеджера в кафе рядом с вашим домом.
• Последний этап, без сомнения, самый приятный – получение денег.
Приятные стороны онлайн-заявки
С первого взгляда может показаться, что принципиально такой метод получения экспресс-кредита мало чем отличается от традиционного хода событий. Тем не менее, ряд преимуществ все же присутствует.
Во-первых, отправляясь в отделение банка, вы твердо знаете, что вам не откажут. Кроме того, вам известна сумма, которую банк готов отдать на поверку. Чтобы банком была заявка предварительно одобрена, рекомендуется предоставлять только достоверную информацию.
Во-вторых, вам не придется ожидать час-полтора, пока банковские сотрудники проверяют предоставленные вами данные. В ряде случаев достаточно подписать договор, чтобы деньги поступили на счет.
В-третьих, сидя за компьютером, вы можете посчитать на калькуляторах не только процентную ставку, но и сумму ежемесячных платежей по кредиту.
Для экспресс-кредитов, имеющих повышенную процентную ставку по сравнению с прочими потребительскими кредитами, подача заявки онлайн особо актуальна.
Такое решение позволяет самостоятельно и без потери времени выбрать лучший вариант. Те или иные варианты кредитования вы можете подобрать на официальном сайте банка Тинькофф.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк».
ОГРН 1027739642281
123060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.
Фото с сайта unsplash.com
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