Волгоградка фиктивно прописала на даче 5 граждан Таджикистана

Волгоградка подозревается в фиктивной постановке на регистрационный учет пятерых граждан Таджикистана в возрасте от 16 до 50 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 46-летняя женщина зарегистрировала иностранцев на своей даче в Красноармейском районе. Однако селить их к себе волгоградка не собиралась. Во-первых, строение на ее участке было не пригодным для проживания, а, во-вторых, она знала, что жить они будут по другому адресу.