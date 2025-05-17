Заказ ключей от домофона обошелся волгоградке в полмиллиона рублей





Жертвой новой схемы мошенничества стала 74-летняя жительница Тракторозаводского района. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщине позвонил неизвестный, представившийся работником сервисной компании по обслуживанию домофонов, и сообщил о необходимости сменить ключ от подъездной двери. После чего убедили ее продиктовать код из смс-сообщения. Жертвой новой схемы мошенничества стала 74-летняя жительница Тракторозаводского района. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщине позвонил неизвестный, представившийся работником сервисной компании по обслуживанию домофонов, и сообщил о необходимости сменить ключ от подъездной двери. После чего убедили ее продиктовать код из смс-сообщения.

Воспользовавшись комбинацией цифр, которая оказалась кодом для восстановления доступа к Госуслугам, аферисты начали «обрабатывать» пенсионерку по традиционной схеме. Ее стали запугивать от лица полицейских, сотрудников банка, что все ее персональные теперь данные попали к мошенникам, которые вот-вот оформят на нее кредит.В итоге пенсионерку убедили перевести ее сбережения на «безопасный» счет. Что и сделал супруг пенсионерки. В итоге семья лишилась 560 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело. В полиции в который уже раз призывают жителей не общаться с незнакомцами. Но, если уж вас втянули в разговор, нельзя никому сообщать код из СМС. Как только поступит такое указание, немедленно бросайте трубку! Если вам сообщают о смене домофонного оборудования, эту информацию надо проверять в управляющей компании.