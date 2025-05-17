Досадно, но ладно: «Ротор» на выезде уступил «Чайке» - 0:1





Волгоградский «Ротор» сегодня, 17 мая, в гостях уступил песчанокопской «Чайке» со счетом 0:1 в 33-м туре Первой лиги. Сине-голубые прервали свою беспроигрышную серию, сообщает ИА «Высота 102». Волгоградский «Ротор» сегодня, 17 мая, в гостях уступил песчанокопской «Чайке» со счетом 0:1 в 33-м туре Первой лиги. Сине-голубые прервали свою беспроигрышную серию, сообщает ИА «Высота 102».

В начале встречи в селе Песчанокопском футболисты «Ротора» действовали активно и пытались взломать оборону хозяев. Но счет в матче открыла команда из Ростовской области. На 13-й минуте экс-игрок волгоградского клуба Никита Маляров навесил с углового. Подачу замкнул Станислав Библик, который воспользовался ошибкой голкипера Никиты Чагрова на выходе при подаче, и отправил мяч в сетку. Помимо пропущенного гола сине-голубые по ходу первого тайма потеряли сразу двух центральных защитников и важных исполнителей команды - Александра Клещенко и Заурбека Плиева, получивших травмы. Вместо них на поле вышли капитан Алексей Шумских и Илья Сафронов. В начале встречи в селе Песчанокопском футболисты «Ротора» действовали активно и пытались взломать оборону хозяев. Но счет в матче открыла команда из Ростовской области. На 13-й минуте экс-игрок волгоградского клуба Никита Маляров навесил с углового. Подачу замкнул Станислав Библик, который воспользовался ошибкой голкипера Никиты Чагрова на выходе при подаче, и отправил мяч в сетку. Помимо пропущенного гола сине-голубые по ходу первого тайма потеряли сразу двух центральных защитников и важных исполнителей команды - Александра Клещенко и Заурбека Плиева, получивших травмы. Вместо них на поле вышли капитан Алексей Шумских и Илья Сафронов.

Несмотря на серьезные потери в обороне, «Ротор» имел возможности сравнять в первой половине и оказывал давление на оборону «стаи». На 39-й минуте после прострела Глеба Шильникова Максим Турищев пытался поразить ворота, находясь в штрафной. Удар был заблокирован футболистом хозяев. На добивании первым оказался Мальцев, однако и его попытка забить оказалась безуспешной - снова на пути мяча встал игрок оппонентов. В итоге в раздевалки соперники так и ушли при минимальном преимуществе «Чайки». Несмотря на серьезные потери в обороне, «Ротор» имел возможности сравнять в первой половине и оказывал давление на оборону «стаи». На 39-й минуте после прострела Глеба Шильникова Максим Турищев пытался поразить ворота, находясь в штрафной. Удар был заблокирован футболистом хозяев. На добивании первым оказался Мальцев, однако и его попытка забить оказалась безуспешной - снова на пути мяча встал игрок оппонентов. В итоге в раздевалки соперники так и ушли при минимальном преимуществе «Чайки».

После перерыва вместо Мальцева на поле появился нападающий Дмитрий Лаврищев для усиления атаки. Во второй половине гости также имели шансы сравнять, в том числе и со стандартных положений. На 57-й минуте после подачи со штрафного игрок «Чайки» срезал мяч в свои ворота, но спас команду от пропущенного гола вратарь Михаил Штепа. Песчанокопцы также периодически огрызались и имели большое желание удвоить преимущество, однако свои комбинации до результативного завершения подопечным Сергея Первушина довести не удалось. После перерыва вместо Мальцева на поле появился нападающий Дмитрий Лаврищев для усиления атаки. Во второй половине гости также имели шансы сравнять, в том числе и со стандартных положений. На 57-й минуте после подачи со штрафного игрок «Чайки» срезал мяч в свои ворота, но спас команду от пропущенного гола вратарь Михаил Штепа. Песчанокопцы также периодически огрызались и имели большое желание удвоить преимущество, однако свои комбинации до результативного завершения подопечным Сергея Первушина довести не удалось.

В то же время подшефные Дениса Бояринцева еще несколько раз потревожили оборону «стаи». На 73-й минуте Лаврищев совершил проход с мячом и ударил из-за пределов штрафной - игровой снаряд разминулся со штангой. Уже в компенсированное время Илья Сафронов навесил с фланга - подачу пытался замкнуть Турищев в падении, но снова сине-голубым не хватило везения в завершающей стадии - мяч пролетел мимо. В итоге «Ротор» так и не смог распечатать ворота хозяев, которые надежно защитил на последнем рубеже Михаил Штепа. 1:0 - минимальная победа «Чайки». В то же время подшефные Дениса Бояринцева еще несколько раз потревожили оборону «стаи». На 73-й минуте Лаврищев совершил проход с мячом и ударил из-за пределов штрафной - игровой снаряд разминулся со штангой. Уже в компенсированное время Илья Сафронов навесил с фланга - подачу пытался замкнуть Турищев в падении, но снова сине-голубым не хватило везения в завершающей стадии - мяч пролетел мимо. В итоге «Ротор» так и не смог распечатать ворота хозяев, которые надежно защитил на последнем рубеже Михаил Штепа. 1:0 - минимальная победа «Чайки».

Таким образом, «Ротор» потерпел первое поражение за семь последних матчей и на данный момент остается на восьмом месте с 47 очками. Надо сказать, что болельщики в клубных соцсестях сдержанно отреагировали на поражение сине-голубых. Тем более, что кардинально положение в турнирной таблице в конце первенства не изменилось. В следующем, последнем туре Первой лиги сине-голубые завершат сезон матчем с «Уфой» на «Волгоград Арене» 24 мая.

Таким образом, «Ротор» потерпел первое поражение за семь последних матчей и на данный момент остается на восьмом месте с 47 очками. Надо сказать, что болельщики в клубных соцсестях сдержанно отреагировали на поражение сине-голубых. Тем более, что кардинально положение в турнирной таблице в конце первенства не изменилось. В следующем, последнем туре Первой лиги сине-голубые завершат сезон матчем с «Уфой» на «Волгоград Арене» 24 мая.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото СК «Ротор» VK.com





