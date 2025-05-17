Досадно, но ладно: «Ротор» на выезде уступил «Чайке» - 0:1

Спорт 17.05.2025 22:02
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17.05.2025 22:02
Волгоградский «Ротор» сегодня, 17 мая, в гостях уступил песчанокопской «Чайке» со счетом 0:1 в 33-м туре Первой лиги. Сине-голубые прервали свою беспроигрышную серию, сообщает ИА «Высота 102».
В начале встречи в селе Песчанокопском футболисты «Ротора» действовали активно и пытались взломать оборону хозяев. Но счет в матче открыла команда из Ростовской области. На 13-й минуте экс-игрок волгоградского клуба Никита Маляров навесил с углового. Подачу замкнул Станислав Библик, который воспользовался ошибкой голкипера Никиты Чагрова на выходе при подаче, и отправил мяч в сетку. Помимо пропущенного гола сине-голубые по ходу первого тайма потеряли сразу двух центральных защитников и важных исполнителей команды - Александра Клещенко и Заурбека Плиева, получивших травмы. Вместо них на поле вышли капитан Алексей Шумских и Илья Сафронов.
Несмотря на серьезные потери в обороне, «Ротор» имел возможности сравнять в первой половине и оказывал давление на оборону «стаи». На 39-й минуте после прострела Глеба Шильникова Максим Турищев пытался поразить ворота, находясь в штрафной. Удар был заблокирован футболистом хозяев. На добивании первым оказался Мальцев, однако и его попытка забить оказалась безуспешной - снова на пути мяча встал игрок оппонентов. В итоге в раздевалки соперники так и ушли при минимальном преимуществе «Чайки».
После перерыва вместо Мальцева на поле появился нападающий Дмитрий Лаврищев для усиления атаки. Во второй половине гости также имели шансы сравнять, в том числе и со стандартных положений. На 57-й минуте после подачи со штрафного игрок «Чайки» срезал мяч в свои ворота, но спас команду от пропущенного гола вратарь Михаил Штепа. Песчанокопцы также периодически огрызались и имели большое желание удвоить преимущество, однако свои комбинации до результативного завершения подопечным Сергея Первушина довести не удалось.
В то же время подшефные Дениса Бояринцева еще несколько раз потревожили оборону «стаи». На 73-й минуте Лаврищев совершил проход с мячом и ударил из-за пределов штрафной - игровой снаряд разминулся со штангой. Уже в компенсированное время Илья Сафронов навесил с фланга - подачу пытался замкнуть Турищев в падении, но снова сине-голубым не хватило везения в завершающей стадии - мяч пролетел мимо. В итоге «Ротор» так и не смог распечатать ворота хозяев, которые надежно защитил на последнем рубеже Михаил Штепа. 1:0 - минимальная победа «Чайки».
Таким образом, «Ротор» потерпел первое поражение за семь последних матчей и на данный момент остается на восьмом месте с 47 очками. Надо сказать, что болельщики в клубных соцсестях сдержанно отреагировали на поражение сине-голубых. Тем более, что кардинально положение в турнирной таблице в конце первенства не изменилось. В следующем, последнем туре Первой лиги сине-голубые завершат сезон матчем с «Уфой» на «Волгоград Арене» 24 мая.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК «Ротор» VK.com
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